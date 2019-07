Theresia Enzensberger: Statistisch gesehen, ist es fast unmöglich, bei einem Flugzeug­absturz ums Leben zu kommen. Fliegen ist eine der sichersten Fortbewegungsarten überhaupt. Die Fahrt zum Flughafen ist der gefährlichste Teil einer Flugreise. Ich weiß, ich weiß. Überhaupt, was ist das für ein Hochmut, zu denken, das Schicksal würde sich ausgerechnet dem Flugzeug zuwenden, in dem ich sitze. Aber es hilft nichts, seit ein paar Jahren löst das Fliegen bei mir eine Panik aus, die sich je nach Wetterlage und Flugphase dramatisch verstärkt und mich so fertigmacht, dass ich beim Ankommen schweißgebadet durch den Flughafen taumle.

