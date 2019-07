Zu Tisch!

Wissenschaftliche Studien

Der Psychologe Marshall Duke hat Zusammenhänge zwischen Gesprächen am Abendbrottisch und der psychischen Widerstandskraft von Kindern erforscht. Seine Studie ist zwar schon älter, aber anders als die meisten anderen zum Thema hat sie den Charakter eines Experiments, wie Duke und seine Kollegen in ihrem Forschungsbericht erklären: Sie fiel in die Zeit der Terroranschläge vom 11. September 2001, deshalb konnten die Forscher vergleichen, wie die Kinder aus verschiedenen Familien auf ein und denselben Stressfaktor reagierten.



In dutzenden Studien haben Wissenschaftler versucht, die Wirkungen des gemeinsamen Essens dingfest zu machen. Die Schwierigkeit: All diese Untersuchungen können nur Zusammenhänge (Korrelationen) aufzeigen, nicht aber aufdecken, ob das gemeinsame Mahl tatsächlich die Ursache für die beobachteten Effekte ist (Kausalität). Die Ergebnisse dieser Arbeiten: Kinder aus Familien, die häufig zusammen essen, haben weniger psychische Schwierigkeiten, schwänzen seltener die Schule, besitzen einen ausgefeilteren Wortschatz und bringen bessere Leistungen (siehe S. 15 im Report zum Herunterladen). Sie leiden weniger unter Mobbing, nehmen seltener Drogen, trinken weniger Alkohol und rauchen weniger. Und die Eltern sind glücklicher mit ihrer Ehe.



Um die Wirkung des gemeinsamen Essens aus der Vielzahl der Effekte herauszufiltern, haben die beiden Soziologinnen Kelly Musick und Ann Meier in einer Analyse andere Einflussfaktoren herausgerechnet. Prompt schrumpften die Effekte des gemeinsamen Abendessens.



Der Psychologe Werner Sommer hat in einem Experiment untersucht, wie ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant Stimmung und kognitive Leistungsfähigkeit beeinflusst, verglichen mit einem einsamen Mahl im Büro.



Bücher

Forschungsergebnisse zum Essen im Familienkreis schildert die Journalistin Miriam Weinstein in ihrem Buch The Surprising Power of Family Meals. Sehr ausführlich, aber wenig kritisch und mit eindeutiger Mission.



Die Soziologie des Essens von Eva Barlösius ist das Standardwerk für alle, die tiefer in die gesellschaftliche Dimension des gemeinsamen Mahls eintauchen wollen.



Eine Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heute hat der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder geschrieben: Europäische Esskultur.

Wie Staatsbankette – und die dort aufgefahrenen Getränke – die Geschichte der Bundesrepublik beeinflussten, erzählt der Politikwissenschaftler Knut Bergmann höchst unterhaltsam in seinem Buch Mit Wein Staat machen.



Was bei weltgeschichtlichen Großereignissen auf den Tisch kam, berichten Tobias Roth und Moritz Rauchhaus in ihrem Buch Wohl bekam’s! anhand von hundert historischen Menükarten.



Am Anfang war das Feuer

Wissenschaftliche Studie

Die Anfänge des gemeinsamen Essens haben die beiden Archäologinnen Natali Munro und Leore Grosman erforscht. In dieser Studie berichten sie über ihre Funde von Überresten eines Festmahls, das vor 12.000 Jahren stattfand.



Bücher

Der Anthropologe Richard Wrangham vertritt die These, dass es das Kochen war, das uns zum Menschen machte – in seinem Buch Feuer fangen. Auf Deutsch nur noch antiquarisch erhältlich.



In seinem Buch Kochen. Eine Naturgeschichte der Transformation zeichnet der Journalist Michael Pollan nach, wie das Garen von Nahrung den Menschen mit der Natur verbindet – und mit seiner Geschichte und Kultur.



Philosophische und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf das Essen eröffnet der Sammelband Die Tischgesellschaft, herausgegeben von Iris Därmann und Harald Lemke.



Warum Menschen begannen, ihr Essen mit anderen zu teilen, und welche Folgen das hatte, erzählt der Archäologe Martin Jones in seinem Buch Feast. Why Humans Share Food.