Wenn ein Land ein schweres Verbrechen verstehen will und den Menschen, der es beging, lernt es dabei oft auch etwas über sich selbst. Über seine Ängste, seine Ressentiments und über seine Widerstandskraft gegen allzu einfache Erklärungen.

In dieser Woche reichten zwei Tage, und die Republik wusste nicht nur mehr über einen grausigen Mord, sondern auch einiges über ihre innere Verfasstheit.

Es geschah am Montag dieser Woche, kurz vor zehn: Auf Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs fuhr der ICE 529 aus Düsseldorf ein, Fahrtziel München. Auf Abschnitt C des Bahnsteigs warteten eine Mutter und ihr achtjähriger Sohn aus dem Hochtaunuskreis. Sie wollten in den Urlaub fahren. Plötzlich stieß ein Fremder erst die Frau, dann das Kind aufs Gleis. Die Mutter konnte sich retten, der Junge wurde vom Zug erfasst und starb. Eine weitere Frau, die von dem Fremden Richtung Gleis geschubst wurde, konnte sich retten. Danach hielten Passanten den Tatverdächtigen auf: einen Mann, Habte A., 40 Jahre alt, dunkle Haut, Bürger des Staates Eritrea in Afrika.

Kaum waren die ersten Meldungen der Nachrichtenagenturen eingetroffen, stellte die AfD einen Zusammenhang zwischen diesem Verbrechen und der deutschen Einwanderungspolitik her. Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel twitterte: "Laut Polizei #Frankfurt hat ein 40-jähriger Afrikaner den 8-Jährigen und seine Mutter auf die Gleise gestoßen. An Entsetzlichkeit ist diese Tat nicht zu überbieten – was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt der grenzenlosen Willkommenskultur!"

Es hätte nun kommen können, wie es in den vergangenen Jahren oft gekommen ist, wenn Erklärungen für ein kaum erklärliches Verbrechen gesucht werden. Mahnwachen, Demonstrationszüge, Krawall, Hetzjagden womöglich.

Doch am Dienstag dieser Woche, einen Tag nach der Tat, ist vieles anders als erwartet.

Im Frankfurter Hauptbahnhof steht nicht weit von Gleis 7 ein Klavier, auf dem ein Mann Imagine von John Lennon spielt. "Wegen der Rechten, die das wieder ausschlachten", sagt er. "Dabei hätte es auch ein irrer Deutscher sein können."

Frankfurt am Main hat einen Kopfbahnhof, die Züge fahren hinein und umgekehrt wieder hinaus, die Bahnsteige sind mit der Bahnhofshalle verbunden wie Finger mit einer Hand. Dort, wo der Bahnsteig zu Gleis 7 beginnt, lösen sich am Dienstagmorgen immer wieder Passanten aus dem Pendlerstrom, legen Rosen nieder oder stellen Kerzen auf. Da ist Trauer zu sehen, aber kaum ein Ressentiment zu hören. Eine Frau um die 50, in Hotpants und T-Shirt, Tätowierungen überall, starrt lange auf die Blumen, dann wischt sie sich eine Träne aus dem Auge und geht. Es wird viel geschwiegen und damit auch so einiges gesagt. Als gegen kurz vor neun, 23 Stunden nach der Tat, erneut ein ICE nach München einfährt, legt eine Mutter auf der Wartebank den Arm um ihre dreijährige Tochter. Ein Mann sagt zu einem bezopften Mädchen: "Komm mal her." Dann schiebt er es sachte in die Mitte des Bahnsteigs, fort von der Gleiskante.

Womöglich wurden in Deutschland schon lange nicht mehr so viele Kinder so innig an der Hand gehalten wie an diesem Dienstagmorgen in Frankfurt.

Zur selben Zeit wird im Polizeipräsidium der Stadt der Tatverdächtige vernommen. Auch hier widerspricht vieles von dem, was die Ermittler nach draußen dringen lassen, den ersten Erwartungen. Habte A. hat nie Asyl in Deutschland beantragt. Er lebt seit 2006 in der Schweiz, im Kanton Zürich. Er hat Arbeit. Er ist Christ. Er hat drei Kinder.

Um elf Uhr teilt die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft der Presse mit, der Täter schweige über sein Motiv, habe aber direkt nach seiner Festnahme gesagt, er sei erst vor wenigen Tagen mit dem Zug über Basel nach Frankfurt eingereist. Warum? Unklar.

Ist Habte A. mit Racheplänen eingereist? Am 22. Juli, genau eine Woche vor seiner Tat, hatte in Wächtersbach, ebenfalls in Hessen, ein Deutscher aus höchstwahrscheinlich rassistischen Motiven einen Mann aus Eritrea niedergeschossen und sich später das Leben genommen.

Ist Habte A. ein Nachahmungstäter? Im nordrhein-westfälischen Voerde hatte am 21. Juli ein 28-Jähriger eine junge Mutter vor einen Zug gestoßen und damit getötet.

Oder ist Habte A. psychisch krank?