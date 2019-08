"Müssen Sie da immer mit Kopftuch herumlaufen?" Diese Frage wurde mir oft gestellt. Von 2013 bis 2018 war ich Nahostkorrespondentin der ZEIT in Beirut, mein Berichtsgebiet reichte von Marokko bis zum Irak. Die Jahre waren, gelinde gesagt, ereignisreich – Kriege in Syrien, Gaza, Jemen, Bootsflüchtlinge in Libyen, der Terror des IS. Vielleicht lag es an dem Übermaß an Konflikten, dass mich die Frage nach dem Kopftuch immer verwunderte. Es spielte auf meinen Reisen keine große Rolle. Und wenn, dann nie so, wie ich es erwartet hätte.

Die an- und abschwellende Kopftuch-Debatte in Deutschland nahm ich nur am Rande wahr. Sie kam mir weltfremd vor. Weit entfernt von der Realität arabisch-muslimischer Gesellschaften, in denen seit Jahrzehnten neben allen anderen Krisen und Umbrüchen auch eine Geschlechterrevolution im Gang ist – mit allen denkbaren Widersprüchen und Rückschlägen. Im Iran wie in Saudi-Arabien sind reaktionäre islamistische und frauenfeindliche Regime an der Macht. Doch in beiden Ländern stellen Frauen heute die Mehrheit der Studenten, drängen auf den Arbeitsmarkt – und opponieren massiv gegen die Herrschenden. Im Schema der deutschen Debatte um Kopftuch und Islamismus kommen solch komplexe Entwicklungen nicht vor.

Jetzt hat die Debatte erneut Wellen geschlagen. Der Anlass liegt ein paar Monate zurück: eine Konferenz an der Universität Frankfurt mit dem Titel Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung?. Zu den Teilnehmerinnen zählte Alice Schwarzer, ausgewiesene Gegnerin des Hidschab. Schwarzer lieferte sich mit Kopftuch tragenden wie auch mit barhäuptigen Kritikerinnen der Veranstaltung ein heftiges, aber für alle Beteiligten durchaus verkraftbares Wortgefecht. Worauf in den sozialen Medien ein Shitstorm über sie hereinbrach, in dem sie als "Rassistin" beschimpft wurde. Worauf man wiederum rufen möchte: Allah, schmeiß Hirn vom Himmel – und vielleicht noch ein paar dicke Bücher über Meinungsfreiheit.

Alice Schwarzer hat in der vorigen Ausgabe der ZEIT ihrerseits zu einem Rundumschlag gegen das Kopftuch als Symbol des Islamismus ausgeholt – und gegen die Linke, die das Problem angeblich seit Jahrzehnten verharmlost.

Wenn ich in meinen Jahren in Nahost eines begriffen habe, dann, dass der Hidschab alles Mögliche sein kann: Symbol einer Islamisierung; Distanzierung vom westlichen Kommerz-Kult um einen sexualisierten weiblichen Körper; Gehorsam gegenüber einem konservativen Elternhaus; taktisches Zugeständnis, um sich in einer aggressiv frauenfeindlichen Öffentlichkeit freier bewegen zu können. Oder Symbol der Wut auf das eigene, vermeintlich säkulare Regime, das seine Repression als "Kampf gegen den Islamismus" verkauft.

Ich verharmlose damit weder die Gefahr reaktionärer Islamisten, noch schmälere ich meine Solidarität mit Frauen, die sich wie im Iran gegen den Kopftuchzwang wehren. Ich stelle aber fest, dass man, um herauszufinden, was das Kopftuch bedeutet, zuallererst mit der Frau reden sollte, die es trägt.

In Deutschland dürfte die Vielfalt der Motive ähnlich groß sein. Mir ist klar, dass viele Musliminnen massivem Druck ausgesetzt sind, den Hidschab zu tragen. Mir ist auch klar, dass diverse islamistische Gruppen in Deutschland bei jeder Kritik am Kopftuch sofort "Islamophobie" schreien. Bloß ist den betreffenden Frauen kein bisschen geholfen, wenn Konservative im Chor mit Feministinnen sie als symbolische Speerspitze einer demokratiefeindlichen Bewegung stigmatisieren.