Ob in Start-ups oder Schulen, Unternehmen oder Universitäten, großen oder kleinen Organisationen, für Präsentationen oder Coachings: Mindmaps sind so vielseitig einsetzbar wie ein Schweizer Taschenmesser, nur irgendwie stumpfer. Glücklich, wer in diesen Momenten auf sein fünfteiliges Textmarker-Set zurückgreifen kann, um die vom Zentrum stadtauswärts führenden Geraden, die abgehenden, nachgeordneten Zweige, Verästelungen verschiedenfarbig zu unterlegen: Es könnte eine Verbindung im Dickicht der Bezüge, der langen Liste der Haupt- und Unterpunkte, der unzähligen Querverweise übersehen worden sein.

Längst hat sich das Mindmapping neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen als eine Art "vierte Kulturtechnik" etabliert. In der Mitte ein Kreis, freihand gezeichnet, ein Begriff, von dem strahlenförmig andere, weitere Begriffe abführen, ein engmaschiges Cluster, das – im Fall von Gruppen – gerne auch als "Brainstorming" bezeichnet wird, eine Art kollektive Gedächtnislandkarte, in der alles Nah- und Fernverwandte noch irgendwo seinen Platz findet. Aus dem Strom der Gedanken taucht alles so schnell auf, wie es dorthin auch wieder verschwinden kann. In irgendeine Ecke lässt sich noch immer ein Einfall oder Geistesblitz quetschen. Flache Hierarchien, Partizipation, unmittelbares Feedback ist alles.

Radiant thinking nennt der englische Psychologe und Gedächtniscoach Tony Buzan das, der die Methode in den Sechzigerjahren erfunden und rasend schnell populär gemacht hat. Mit ihr sollte die Ideenfindung und Projektplanung, die Umstrukturierung und Neuordnung von Wissen revolutioniert werden: ein "ultimatives Denkwerkzeug", nicht weniger als eine "geistige Alphabetisierung der Welt".

Mit dem Studium an der Universität fing alles an: Entnervt davon, dass, je mehr er im Vorfeld für eine Prüfung büffelte und buckelte, seine Noten nur umso schlechter wurden, war Buzan auf der Suche nach einer effizienten Methode, mit der er die "Abwärtsspirale des Versagens" durchbrechen, Denken, Analysieren, Problemlösen und Kreativität miteinander verbinden, kurzschließen konnte. Weniger lernen kam schließlich auch nicht infrage. Die Lösung: eine "Gedankenlandkarte", auf der sich Recherchen, Vorstufen, Skizzen, Ideen in konzentrischen Kreisen um ein Zentrum herum gruppieren ließen. In der synergetischen Vernetzung des sprachlichen Denkens mit dem bildlichen sollte sich ein Gesamtbild ergeben, von dem kein Gedanke ausgeschlossen bleiben musste – nicht einmal die mittelmäßigen und öden.

Je ungehemmter die Mindmap als kognitive Allzweckwaffe kreativer Betriebsamkeit, als Kuratoren-Tool und Management-Software heute zum Einsatz kommt, desto deutlicher wird, hier hat sich eine Arbeitsform aus den Untiefen des lern- und gedächtnisdidaktischen Methodenpools zu einer sprechenden Form kultureller Problembewältigung entwickelt, und die lautet: Alles lässt sich mit allem verbinden. Bloß kein Konflikt. Für das Flipchart, die letzte Bastion des analogen Denkens, ist kein Umweg zu weit.

Dabei täuscht die Mindmap nur eine Ordnung vor, wo es um bloße Assoziationen geht, stellt Übersichtlichkeit her, wo sie komplexe Ontologien zu Baumdiagrammen herabwürdigt, gibt vor, findig zu sein, wo es im Grunde um erfolgsorientierte Ergebnissicherung geht, wenn beim nächsten Festivalkuratorentreffen einmal wieder Topics wie "Identity" und "Immersion", beim nächsten Jour fixe Fragen nach "Sustainability" und "Change" auf der Tagesordnung stehen. Die Netze, die Mindmaps zwischen die Begriffe spannen, sind nichts anderes als die klebrigen Fäden einer verschlagworteten Sprache, der es auf die gefährliche Lust am unerschrockenen Denken nicht ankommt.