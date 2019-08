Eine Krankheit hat die beiden Männer zusammengeführt. Die Krankheit des einen, die der andere hofft, heilen zu können. Eine Krankheit, an der Abermillionen leiden. Sie zu besiegen ist ein Menschheitstraum. Den beiden Männern muss es an jenem Sonntag im März 2018 so vorkommen, als könnte sich der Traum erfüllen.

Seit sieben Jahren bekämpft Heinz-Peter Kröpelin seinen Prostatakrebs, als er in Großensee bei Hamburg in seinen Mercedes einsteigt und nach Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern fährt. Dort hat er sich mit Dr. Dr. Rainer Schäfer verabredet, einem Arzt, von dem die Leute sagen, er könne den Krebs besiegen. Jeden Krebs. Seit fünf Monaten steht Kröpelin mit Schäfer in Kontakt. Dutzende E-Mails hat er von dem Arzt bekommen, die beiden haben sich stundenlang über Skype unterhalten, und Kröpelin hat alle Anweisungen befolgt, die Schäfer ihm aus der Ferne gegeben hat: Er hat Kurkuma-Kapseln eingenommen, Tabletten mit Stoffen namens Quercetin und Apigenin geschluckt, keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Jetzt soll der letzte Schritt der Therapie folgen.

Gegen 13.30 Uhr klingelt Heinz-Peter Kröpelin an der Ferienwohnung, deren Adresse ihm Schäfer gegeben hat. Drei Stunden später ist der Patient tot.

Als kurz darauf die Polizei in der Wohnung eintrifft, bietet sich den Beamten ein dubioses Bild. Die Wohnung ist offenbar frisch bezogen, die Schränke sind leer, auf dem Boden steht ein Koffer, am Fußende des Bettes liegen Hemden, Krawatten, Hosen. Die Beamten finden benutzte Ampullen und Medizinfläschchen. Außerdem vier Plastiktüten, zwei Stoffbeutel und zwei Kartons, prall gefüllt mit Schachteln: Hunderte von Medikamenten, viele seit Jahren abgelaufen. Auf dem Boden wenige Meter weiter: der tote Heinz-Peter Kröpelin, Arme und Hals blutverschmiert. Außerdem treffen die Polizisten einen Mann an, der sich als Rainer Schäfer vorstellt. Er sagt, er sei Arzt.

Auf dem Revier sagt Schäfer aus, er habe seinen Patienten in der Wohnung empfangen, sie hätten sich an den kleinen Glastisch gesetzt, Tee getrunken und sich über Kröpelins Krankheit unterhalten. Er, Schäfer, habe die Gardinen der Wohnung zugezogen und seinem Patienten eine Infusion gelegt, eine selbst zusammengestellte Chemotherapie. Zunächst sei alles reibungslos verlaufen. Aber nach etwa einer halben Stunde sei Kröpelins Blutdruck plötzlich abgesackt. "Man bemerkte deutlich, dass er nicht mehr so aufmerksam war", sagt Schäfer laut Polizeiprotokoll. Kröpelins Kreislauf sei zusammengebrochen. Schäfer sagt, er habe versucht, ihn zu reanimieren, habe ihm Adrenalin und Cortison verabreicht, Elektroschocks gegeben. Um 16.35 Uhr hat eine herbeigerufene Notärztin Heinz-Peter Kröpelin für tot erklärt.

Aus dem Wohnzimmer der Kröpelins schaut man ins Grüne, ihr Haus liegt direkt am Großensee. Auf einer Kommode neben dem Esstisch stehen Bilder des Verstorbenen wie auf einem Altar. Monate sind seit dem Tod vergangen, aber seine Frau Heike und sein erwachsener Sohn Kevin können immer noch nicht fassen, dass er wirklich tot ist. Kröpelin war zwar schon 70, als er zu Schäfer fuhr, doch er sei körperlich fit gewesen. Trotz der Krankheit habe er Golf und Tennis gespielt, sei er Ski gefahren. "Der Tod war so weit weg", sagt Heike Kröpelin. Noch am Abend bevor er nach Güstrow fuhr, feierten sie den 50. Geburtstag einer Freundin. Ein schönes, unbeschwertes Fest.

2011 hatten die Ärzte bei Kröpelin ein aggressiv entartetes Karzinom entdeckt. Die Vorstellung, dass eine bösartige Geschwulst in ihm wächst, habe Kröpelin wahnsinnig gemacht, erinnert sich sein damaliger Arzt Volker Heinemann, Urologe mit Schwerpunkt auf Krebserkrankungen. Kröpelin habe nur ein Ziel gehabt: den Tumor ausmerzen.

Volker Heinemann ist ein besonnener Mann, ein Schulmediziner, der damals versucht hat, Kröpelin zu beruhigen, ihm zu versichern, man habe die Krankheit im Griff – aber er sei kaum durchgedrungen. Kröpelin wähnte sich im ständigen Todeskampf. Obwohl objektiv keine akute Gefahr bestanden habe, sagt Heinemenn, habe sein Patient "Jagd auf die letzte Tumorzelle" machen wollen.

Auf Wunsch Kröpelins beginnt der Arzt daher eine ungewöhnlich harte Therapie. Der Tumor wird herausgeschnitten, die ableitenden Lymphwege werden bestrahlt, dazu eine Hormonentzugstherapie, um möglichen verbliebenen Tumorzellen das Testosteron zu nehmen, das ihr Wachstum fördert. Kröpelin lässt sich sogar die Lymphknoten entfernen, obwohl die Ärzte das als nicht als zwingend ansehen. Und dann noch eine Chemotherapie. Heinemann sieht Kröpelin im Laufe von etwa fünf Jahren 33 Mal. Und doch kann er seinem Patienten die Angst nicht nehmen. Kröpelin fürchtet sich vor der Wiederkehr der bösartigen Zellen, vor einem Rückfall. "Herr Kröpelin ist mir entglitten", sagt Heinemann. "Ich empfinde das als persönliche Niederlage." Gerade weil es noch Therapiemöglichkeiten gegeben hätte.

Im Oktober 2017 steigt Kröpelins PSA-Wert – ein Hinweis: Der Tumor wächst. Und das, obwohl Kröpelin Rezeptorenblocker einnimmt, die den Krebs daran hindern sollen, Testosteron zu beziehen. Kröpelin hat viel Hoffnung in diese Therapie gesetzt. Heinemann sagt, die neue Situation sei für seinen Patienten schwer zu akzeptieren gewesen.

Kröpelin nimmt, ohne Heinemann davon zu unterrichten, Kontakt zu einem anderen Arzt auf, von dessen außergewöhnlichen Fähigkeiten eine Freundin erzählt hat. Er lebe im australischen Perth, heißt es, seine Patienten betreue er online, er besuche sie alle paar Monate in Deutschland. Er schaffe, woran andere scheiterten: Dr. Dr. Rainer Schäfer.

Der neue Arzt verschreibt nun zahlreiche Naturheilmittel, deren Namen Kröpelin noch nie gehört hat. Dazu einen Mix aus Medikamenten, die größtenteils nicht zur Krebsbekämpfung gedacht sind. Kröpelin schluckt Disulfiram, einen Stoff, den Alkoholabhängige nehmen, um abstinent zu bleiben. Dazu Celebrex, ein Antirheumatikum. Und Risedronat, ein Mittel gegen Osteoporose.