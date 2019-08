Sachsen

... die AfD 30 Prozent holt?

Derzeit liefern sich CDU und AfD ein enges Rennen um Platz eins, in einer Umfrage vom 2. Juli standen beide Parteien gleichauf bei 26 Prozent. Was aber, wenn die AfD ein paar Prozentpunkte hinzugewinnt, gar 30 Prozent erreicht? Erstens hieße das: Sie wäre wohl Wahlsiegerin. Wie darauf die Union reagierte, die in Sachsen seit 30 Jahren den Ministerpräsidenten stellt, ist kaum abzusehen. Gut möglich, dass Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer abtreten müsste. Auch eine Regierungsbildung würde unter diesen Umständen sehr kompliziert. Denn selbst diejenigen in der CDU, die sich ein AfD-Bündnis unter Umständen vorstellen könnten, wollen solch eine Koalition nicht als Juniorpartner eingehen. Stattdessen drohte Sachsen eine Vielparteien-Konstellation.

... die CDU 30 Prozent holt?

Es wäre das Gegenteil des Worst-Case-Szenarios für Michael Kretschmer: ein absoluter Triumph. Denn Sachsens CDU wird nicht mehr an früheren Wahlerfolgen gemessen (2014, das ist gerade einmal fünf Jahre her, fuhr sie 39,4 Prozent bei der Landtagswahl ein). Stattdessen ist alles ein Erfolg, was über dem Bundestagswahlergebnis der sächsischen Union 2017 liegt, also über 26,9 Prozent – solange die AfD geschlagen wird. Kretschmer würde umso mehr gefeiert, je näher er den 30 Prozent käme. Seine Strategie, gefühlt jeden Bürger persönlich zur Diskussion zu treffen, von Saal zu Saal zu fahren und zu reden, wäre aufgegangen.

Die Suche nach Koalitionspartnern fiele der Union leichter, je stärker sie abschneidet: Denn einer von der Wahl gestärkten Kretschmer-CDU könnten sich Grüne und SPD kaum entziehen. Und wenn sie es doch tun? Manchem Christdemokraten wäre das offenbar gar nicht unlieb. Schon jetzt schlagen führende Partei-Denker wie der frühere Politikprofessor Werner Patzelt vor, eine möglichst starke CDU solle versuchen, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. Dass das bedeuten würde, sich hin und wieder auch von der AfD stützen zu lassen, müsste die Union in Kauf nehmen. Ein gewaltiges Risiko.

... die Grünen ihr Ergebnis verdoppeln?

Bislang war den Grünen die Rolle des Underdogs zugewiesen, in der zu Ende gehenden Legislatur waren sie mit 5,7 Prozent schwächste Kraft im Landtag. Regieren durfte die Partei in Sachsen nie. All das wird sich wohl ändern. In den Umfragen liegen die Grünen seit Wochen deutlich über zehn Prozent – das könnte die Machttektonik im Freistaat verschieben. Die Spitzenkandidatin Katja Meier versucht gar nicht mehr, tiefzustapeln. "Wir kämpfen dafür, dass wir auf unser sachsenweites Europawahlergebnis noch eine Schippe drauflegen können", sagt sie. Schon da lag die Partei bei 10,3 Prozent.

... Ministerpräsident Michael Kretschmer seinen Wahlkreis verliert?

Schon bei der Bundestagswahl 2017 musste sich Kretschmer in seiner Heimatstadt Görlitz einem Kandidaten der AfD geschlagen geben. Jetzt tritt er erneut in Görlitz an, als Landtagskandidat. Sein Gegner von der AfD ist stadtbekannt: Er heißt Sebastian Wippel und verlor im Juni die Görlitzer Oberbürgermeisterwahl nur knapp. Die Grünen treten mit Franziska Schubert an – auch sie wollte im Frühsommer Oberbürgermeisterin von Görlitz werden, auch sie schaffte ein beachtliches Ergebnis.

Michael Kretschmer kämpft nicht nur um Sachsen, sondern auch um Görlitz. © Illustration: Peter M. Hoffmann für DIE ZEIT

Klar: Um Ministerpräsident werden zu können, muss man kein Landtagsmitglied sein, Kretschmer könnte auch als Wahlkreis-Verlierer regieren. In der Union gilt allerdings als wahrscheinlich, dass er in einem solchen Fall von sich aus zurücktreten würde. "Er will nicht als Verlierer weiterregieren", sagt ein Mitglied der Staatsregierung.

Kretschmers Wahlkreis-Probleme teilen übrigens viele in der Union: 2014 konnte die CDU 59 aller 60 Direktmandate gewinnen. Dass ihr das noch einmal gelingt, erwartet in der Partei niemand mehr. Zahlreiche Wahlkreise in den Grenzregionen zu Polen und Tschechien werden wahrscheinlich an die AfD fallen.