DIE ZEIT: Herr Rekowski, mit welchem Recht setzen sich Gemeinden beim Kirchenasyl über geltende Abschiebebeschlüsse hinweg?

Manfred Rekowski: Wir setzen uns nicht darüber hinweg. Im Kirchenasyl werden Menschen begleitet, denen das geltende Recht nicht gerecht wird. Wir hindern den Staat nicht daran, seine Abschiebeentscheidungen durchzusetzen. Das liegt allein in seiner Verantwortung.

ZEIT: Es heißt, ins Kirchenasyl kämen nur Härtefälle. Wie definiert man einen Härtefall?

Rekowski: Nicht jeder, der in einer Kirchengemeinde um Asyl bittet, bekommt es auch. In der Regel begleiten wir Menschen in den Gemeinden länger, kennen sie und ihr Schicksal gut. Wenn das Asylverfahren an den Punkt der Rückführung kommt, sagen die Gemeinden: Unter Würdigung der konkreten Situation wollen wir eine Möglichkeit schaffen, noch einmal auf den Fall zu schauen.

ZEIT: Aber bei welchen Fällen sagen Gemeinden zu, welche lehnen sie ab?

Rekowski: Es geht etwa um schwer traumatisierte Menschen, die weiteren ungewissen Situationen einfach nicht mehr standhalten können. Gern räume ich ein, dass die Maßstäbe kaum rechtlich fassbar sind. Ich nehme für uns in Anspruch, dass Kirchengemeinden mit solchen Einschätzungen verantwortlich umgehen.

ZEIT: Die Zahl der Kirchenasyle ist drastisch gestiegen, von 36 im Jahr 2008 auf über 800 im Jahr 2018, bevor sie wieder sank.

Rekowski: Das lässt sich einfach erklären: Das Kirchenasyl ist proportional zu den Flüchtlingszahlen angewachsen. Ich habe offen gestanden Mühe, den Erregungsgrad der öffentlichen Diskussion zu verstehen. Mich befremdet, in welchen Wellen das Thema politisch dramatisiert wird. Der Prozentsatz der Kirchenasyle entspricht dem der Flüchtlingszahlen.

ZEIT: Offenbar können die Kirchen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) immer weniger überzeugen, die Anerkennungsquote geht gegen null.

Rekowski: An Beurteilungen des Bamf nehme ich – vorsichtig ausgedrückt – wahr, dass sie oft sehr formal gehalten sind. In manchem Fall vermisse ich eine Auseinandersetzung mit den konkreten Lebensumständen. Wenn Kirchengemeinden das erleben, setzen sie oft das Kirchenasyl aus humanitären Gründen fort.

ZEIT: Aus dem Bamf kommt die Kritik, die Gemeinden hätten das Kirchenasyl überreizt und eine Vereinbarung zwischen Staat und Kirchen von 2015 kaum umgesetzt. Danach sollten Kirchengemeinden über alle Fälle Dossiers erstellen.

Rekowski: Diese Vereinbarung galt zwischen der Regierung und den Kirchenleitungen. Das Kirchenasyl ist aber eine Basisbewegung. Kirchenleitungen müssen ihre Gemeinden gewinnen, sie können nichts durchstellen. Das weiß die Politik. Wir haben wie versprochen eindringlich für die neuen Regeln geworben. Die Umsetzung ist indes nicht so flächendeckend gelungen, wie wir selbst uns das gewünscht hätten.

ZEIT: Woran lag das?

Rekowski: Kirchengemeinden haben die Regelungen kritisiert: Es sei kaum möglich, innerhalb von Tagen fachärztliche Atteste beizubringen, das dauere oft Monate. Das kann wahrscheinlich jeder nicht privat Versicherte nachvollziehen. Wir Kirchen bemühen uns, verlässliche Partner zu sein. Doch ich gewinne den Eindruck, dass das Kirchenasyl derzeit für Symbolpolitik herhalten muss.

ZEIT: Befürchten Sie künftig mehr Reibung zwischen Kirchen und Staat?

Rekowski: Ich hoffe nicht, wenn im Bewusstsein verankert bleibt: Pfarrerinnen und Pfarrer engagieren sich für Menschen in Not. Mit dem Kirchenasyl übernehmen sie Verantwortung für einen rechtlich nicht abgesicherten Schritt und treten ein für Menschen, die Hilfe brauchen. Wir bitten den Rechtsstaat, seine Entscheidung zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung haben wir zu respektieren.