In der Gerüchteküche des Pariser Literaturbetriebs brodelt es seit Wochen: Ein junger, unbekannter Autor werde in einem kleinen Pariser Verlag für die Sensation der "rentrée littéraire", des literarischen Herbstes, sorgen. Darüber, wer das sein soll, wird noch gerätselt.

Gewiss ist inzwischen jedoch, dass der Jahrhundertautor Marcel Proust im Herbst mit einer posthumen Sensation aufwartet: Im kleinen Verlag der Éditions de Fallois wird am 9. Oktober eine Sammlung von bislang vollkommen unbekannten Novellen, Skizzen und Erzählungen des jungen Proust erscheinen. Keine Briefzeile, keine Anspielung, absolut nichts in seinem Nachlass wies bislang auf die Existenz dieser unbekannten Prosawerke hin, die ursprünglich wohl in Prousts opulent gestalteten Erstling, den 1896 erschienenen Band Freuden und Tage, Eingang finden sollten.

Und nun also der Nachtrag, Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites, so der Titel. Ästhetische Meditationen soll der Band bieten und Betrachtungen über Liebe und Eros, Themen, die bereits auf die Suche nach der verlorenen Zeit vorausweisen. Proust habe seinerzeit von der Veröffentlichung abgesehen, vermutet der Herausgeber Luc Fraisse, weil ihm manches darin doch zu heikel erschienen sei.

Es ist kein Zufall, dass der Band im Verlag des im Januar 2018 verstorbenen Bernard de Fallois erscheint, der in den Fünfzigerjahren den Fragment gebliebenen Jugendroman Jean Santeuil, dann die literaturkritischen Versuche des Contre Sainte-Beuve veröffentlichte. Ihnen hatte de Fallois auch seine unveröffentlichte Doktorarbeit gewidmet. Ein Kapitel dieser Arbeit, Proust avant Proust, ist indes vor Kurzem publiziert worden: Es handelt unter anderem von den bislang unbekannten Texten, die offenbar bei ihm lagen. Die Proustianer hatten’s übersehen.