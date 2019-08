Die Rolle ist neu für Sebastian Kurz und war in der großen Inszenierung eines österreichischen Heilsbringers wohl auch nicht eingeplant. Sie ist eine taktische Notfalloperation. Seit seiner Abwahl Ende Mai präsentiert sich der gestürzte Kanzler zunehmend als Opfer einer politischen Verschwörung und Zielscheibe schmuddeliger Angriffe aus der anonymen Tiefe des Internets. Fast schon wehleidig klagt er bei öffentlichen Auftritten und in sozialen Medien über die Schmutzkampagne, die über ihn hereinzubrechen drohe. Plötzlich fragen sich selbst Mitstreiter: Hat der Champion ein Glaskinn?

Das ist ein grundsätzlich anderer Sebastian Kurz, als ihn die Schönwetter-Regie seines Teams bisher darzustellen versuchte: eine alles und jedes überstrahlende Figur, der die Herzen ihrer Anhänger wie von einer höheren Macht gesteuert zufliegen. Der Retter aus der politischen Agonie, auf den Österreich so lange und vergeblich gewartet hat. So hatte Kurz vor zwei Jahren seinen Wahltriumph errungen, so war er mit blitzender Rüstung in das Kanzleramt eingezogen.

So sollte er auch im Herbst die Regierungsspitze zurückerobern. Spätestens in den beiden letzten Juliwochen muss seinen Beratern klar geworden sein, dass dieser Plan so nicht noch einmal funktionieren wird. Diesmal wird es nicht genügen, auf einer Wolke kulthafter Verehrung zu schweben, die Anhänger mit einem Instagram-Schauer nach dem anderen zu beglücken und eine Wohlfühlbewegung anzuführen. Vermutlich dürfte das türkise Team mit seiner Vermutung recht behalten, dass weder die verwirrende Debatte um Parteienfinanzierung noch die mysteriösen Begleitumstände, unter denen in den letzten Kanzlertagen fünf Datenträger vernichtet wurden, die Wähler allzu sehr bewegen werde. Derartige Affären wirbeln zwar viel medialen Staub auf, versanden aber nach kurzer Zeit wieder. Wesentlich mehr zur Wählermotivation trage es vermutlich bei, wie 2017 mit der Migrationskrise relevante Themen aufzugreifen. Doch davon will Kandidat Kurz vorläufig noch nichts wissen.

Mag Schredder-Gate, wie die tollpatschige Aktion des Kurz-Hoffotografen Arno M. mittlerweile im Medienjargon genannt wird, letztlich nur eine unbedeutende Delle hinterlassen haben, so drängte der Zwischenfall doch die Wahlbewegung Kurz in die Defensive und demonstrierte: Die Volkspartei ist verwundbar. In der Folge passierten dem sonst so professionellen Team Fehler, die zuvor undenkbar gewesen waren. Es sind zwar kleine, lässliche Pannen, aber sie lassen erkennen, dass die gut geölte Werbemaschine, die bis zu diesem Zeitpunkt reibungslos funktionierte, ins Stottern geraten ist. Darüber können auch keine Ablenkungsmanöver, etwa ein russischer Spion, der plötzlich erneut aus dem Nirgendwo auftaucht, hinwegtäuschen.

Bereits Mitte Juni tappte Kurz in ein Fettnäpfchen, als er – nebst Kardinal Christoph Schönborn – in der Wiener Stadthalle eine Massenveranstaltung fundamentalistischer Freikirchler besuchte und prompt von einem obskuren Prediger gesegnet wurde. Der vierschrötige Kerl packte Kurz plötzlich an der Schulter und posaunte ins Auditorium: "Gott, wir danken dir für diesen Mann ..." Wie ein ertappter Schulbub stand Kurz verlegen herum, sein Blick verlor sich ins Leere.

Wissend, dass im kommenden Wahlkampf die Klimafrage und technische Zukunftsthemen eine dominierende Rolle spielen werden, verordnete sich der Kanzlerkandidat eine "Studienreise" in das Öko-Musterland Kalifornien und in das Herz der digitalen Revolution, das Silicon Valley. Mit einem Besuch bei dem Physiker Fritz Prinz, einem gebürtigen Wiener, der an der Stanford University lehrt, wollte er sich Unterstützung holen für seine Idee, Wasserstoff-Mobilität auszubauen, die er zuvor propagiert hatte und für die er einer halbe Milliarde Euro bereitzustellen versprochen hatte.

Lässig posierte Kurz mit einem sperrigen Schmöker unter dem Arm, an dem Prinz mitgeschrieben hat: Grundlagen der Brennstoffzelle. Eine schlechte Wahl: Schon im ersten Kapitel wird dem Kurz-Plan eine Absage erteilt: "Gegenwärtig ist es unklar, wann, wenn überhaupt, eine Wasserstoff-Ökonomie Wirklichkeit wird ... Man sollte nicht damit rechnen, dass das irgendwann bald passieren wird." Falsche Botschaft. Mit beißendem Spott wurde der Patzer kommentiert.

Zurückgekehrt aus der Zukunft, ging dem gelehrigen jungen Mann ein neues Licht auf. Er forderte eine eigene "Austro-Cloud", welche die nationale Datensicherheit garantieren soll. Pech nur, dass die Idee hinter der Zeit zurückbleibt. Die Arbeit an einer österreichischen Datenwolke habe bereits vor einem Jahr begonnen, darauf wies ausgerechnet die Wiener Wirtschaftskammer, eine schwarze Bastion, in einer Aussendung hin.

Den stabilen, guten Umfragewerten kann das allerdings derzeit keinen Schaden zufügen: Kurz liegt mit rund 15 Prozentpunkten voran. Der Volkspartei kommen Pech und Pannen nicht ganz ungelegen. Verdecken sie doch den Konflikt, der hinter den Kulissen tatsächlich ausgetragen wird. Der Zwist zwischen Türkis und Schwarz ist erneut aufgebrochen. Die Kernfrage, die beide Flügel spaltet, dreht sich um eine mögliche Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen. Kurz und seine Gefolgschaft streben erneut das alte Modell an, die traditionellen Schwarzen wollen es unbedingt verhindern und mobilisieren bereits vorsorglich dagegen. Verglichen mit diesem Kampf um das Wesen der Partei sind Kratzer am Image des Spitzenmannes fast bedeutungslos.