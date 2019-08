Yosri F. ist so etwas wie der arabische Günther Jauch. Er hat schon für alle großen arabischsprachigen Fernsehsender gearbeitet, darunter BBC Arabic und Al-Dschasira. Sein Politmagazin "Streng geheim" schauten regelmäßig Millionen von Menschen. Dort führte F. exklusiv Interviews mit den Hintermännern der Terroranschläge vom 11. September 2001. Und so hatte die Deutsche Welle (DW) allen Grund, im Sommer 2016 F.s Verpflichtung beim Sender als Sensation zu feiern. In einem Werbeclip von damals ist der Ägypter zu sehen, wie er gedankenverloren am Berliner Alexanderplatz in die U-Bahn steigt, auf dem Weg zum DW-Studio. "Der Weg zur Wahrheit mag lang sein, doch die Adresse ist bekannt", sagt der heute 55-jährige F., während das Logo der Deutschen Welle eingeblendet wird.

Doch der Starmoderator sollte dem Sender bald Ärger bringen: Es geht um Anschuldigungen gegen F. und andere wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, um einen Vergewaltigungsvorwurf und um ein Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft. Der ZEIT liegen interne Dokumente aus der Deutschen Welle vor, die zeigen, wie der aus Steuergeldern finanzierte Sender in den vergangenen Monaten von den Vorfällen erschüttert wurde. Besonders F. steht im Fokus der Vorwürfe, die er allerdings bestreitet.

Nach Informationen der ZEIT wird dem Moderator in mehreren Fällen sexuelle Belästigung und in einem Fall Vergewaltigung vorgeworfen. F. bestreitet die Vorwürfe. Einige der mutmaßlich betroffenen Frauen arbeiten noch bei der DW, manche sind auf die Arbeitsstelle angewiesen, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und sie ohne Stelle keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Manche wollten nicht oder nur anonym mit der ZEIT sprechen. Die DW antwortete auf eine Anfrage der ZEIT: "Seit Beginn der Aufklärungskampagne zum Thema '#metoo' in der DW Anfang 2018 sind der Geschäftsleitung drei Fälle bekannt geworden. In einem Fall hat sich die anonym vorgebrachte Anschuldigung nicht bestätigt."

Ich kannte niemanden in Berlin, war pleite. Ich dachte mir: Was soll schon passieren? Dalia H., ägyptische Netzaktivistin

Im Deutsche-Welle-Gesetz aus dem Jahr 2004 wurde der Auftrag des deutschen staatlichen Auslandsrundfunks vom Bundestag klar definiert: "Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen". Und so wird im Programm viel über Demokratie, Meinungsfreiheit und Frauenrechte berichtet. Wie in jedem anderen Medienhaus sitzen bei der DW Journalisten, die Transparenz einfordern, kritische Fragen stellen, Missstände aufdecken wollen. Doch ist die DW den Anschuldigungen im eigenen Haus entschieden und transparent genug nachgegangen?

Der Fall von Dalia H.* soll sich im Jahr 2016 ereignet haben. Die ägyptische Netzaktivistin lebt und arbeitet in Schweden. Sie veröffentlichte 2016 Videos über die Diskriminierung von Homosexuellen in ihrem Heimatland, die zehntausendfach geklickt und kommentiert wurden. Sie selbst hat sich als lesbisch geoutet. F. wurde über die Videos auf die Aktivistin aufmerksam. Der Moderator schrieb sie im Juni 2016 über Facebook an und soll ihr danach telefonisch ein Kennenlerngespräch bei der DW in Berlin versprochen haben. Der ZEIT liegen die Chatprotokolle vor. Er könne für sie ein Hotel buchen, falls sie Interesse an einer Zusammenarbeit habe, soll F. ihr – nun am Telefon – gesagt haben. "Ich war überglücklich, dass mir ein so wichtiger Journalist so ein Angebot gemacht hat. Damals war ich arbeitslos und voller Energie, etwas Neues zu starten", sagte H. Ende Februar 2019 im Gespräch mit der ZEIT in Stockholm. Am 8. September 2016 bekam sie von F.s E-Mail-Adresse bei der DW eine Reservierung für den Air-Berlin-Flug AB8007 von Stockholm nach Berlin zugeschickt. Abflug am Folgetag abends.

Nach ihrer Ankunft in Tegel soll F. sie abgeholt haben. Im Auto soll er ihr dann erklärt haben, dass er kein Hotelzimmer für sie gebucht habe, da in seiner Wohnung genug Platz sei. "Ich kannte niemanden in Berlin, war pleite. Ich dachte mir: Was soll schon passieren?", sagt H. Doch es habe sich im Laufe des Abends herausgestellt, dass F. – anders als abgemacht – auch kein Kennenlerngespräch bei der DW organisiert hatte.

In der Wohnung, sagt H., habe F. sie bis spät in die Nacht mehrfach auf ihre sexuelle Orientierung angesprochen. Er habe sie gefragt, woher sie wisse, dass sie Sex mit Männern nicht möge. Er habe mehrfach versucht, so H., ihr näher zu kommen, etwa sei er, als sie gemeinsam auf dem Sofa saßen, dicht an sie herangerückt. Einmal habe sie darüber nachgedacht, ein Messer aus seiner Küche zu entwenden, um sich verteidigen zu können. Er habe sie auch begrapscht. Sie sei daraufhin aus der Wohnung geflüchtet. Er habe sie nicht verfolgt. Sie habe nach Stunden des Umherirrens und mehreren Chats und Telefonaten am frühen Nachmittag einen Schlafplatz bei einer Freundin eines guten Freundes in einem Studierendenwohnheim in Berlin-Schlachtensee gefunden. Gegenüber der ZEIT haben dies sowohl H.s Bekannter als auch die Austauschstudentin, die H. in Berlin aufgenommen hat, bestätigt. Der ZEIT liegen entsprechende Chatprotokolle vor. "Ich habe Dalia damals zum ersten Mal gesehen, keine Fragen gestellt. Sie war verängstigt, konnte nachts nicht schlafen, hat geweint. Sie hat mir dann von diesem Mann erzählt, der sie missbrauchen wollte", sagt die Austauschstudentin heute.