Auf diese Frage gibt es eine militärische und eine politische Antwort. Militärisch gesehen, könnte die Bundeswehr dem offiziellen Wunsch der USA nachkommen und sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligen. Für eine Armee, die im Ruf steht, dass ihre Schiffe selten schwimmen, ihre Flugzeuge kaum fliegen und ihre Schnellfeuergewehre selten treffen können, ist das keine Selbstverständlichkeit.

Für einen sogenannten robusten Einsatz, der Waffengewalt nicht ausschließt, müsste nur eine Fregatte aus dem Nato-Einsatz in der Ägäis (SNMG2) sowie eine kleinere Korvette aus der UN-Operation vor der Küste des Libanon (Unifil) vorübergehend abgezogen und zusammen mit einem Versorgungsschiff in den Golf beordert werden. Bei einem soften Einsatz, bei dem die Bundeswehr vorwiegend logistische Unterstützung leisten würde, wäre eines jener Seefernaufklärungsflugzeuge gefragt, die etwa für den Anti-Piraten-Kampf am Horn von Afrika (Atalanta-Mission) Informationen über Schiffsbewegungen auf offener See beschaffen.

Thema : Die Straße von Hormus © The Visible Earth/​NASA/​dpa Straße von Hormus : Wieso ist diese Meerenge so wichtig?

Die politische Antwort ist etwas schwieriger. In den vergangenen Wochen kam es in der Straße von Hormus immer wieder zu Angriffen auf Tanker, zuletzt setzten iranische Streitkräfte ein britisches Schiff fest. Nach diesem Vorfall regte die britische Regierung eine rein europäische Mission zur Sicherung der Seewege an. Der neue Premier Boris Johnson, glühender Brexit-Befürworter und überzeugter EU-Skeptiker, rückte allerdings zu Wochenbeginn von diesem Plan ab und suchte die Nähe der USA. Johnson, so wird in der Bundesregierung vermutet, wollte sich wohl nicht schon an seinem dritten Tag im Amt mit dem Beweis konfrontiert sehen, wie wichtig Europa für sein Brexit-Großbritannien nach wie vor ist. Nun geht es um die Beteiligung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens an dem in den USA erwogenen Einsatz "Sentinel" (Wächter).

© ZEIT-Grafik

Damit rückt ein Kommando der Bundeswehr am Golf in weite Ferne. Der ursprüngliche Wunsch der Briten war in der Bundesregierung bereits umstritten. CDU und CSU zeigten sich umgehend bereit, sich einer rein europäischen Mission anzuschließen. Als wirtschaftlich stärkste Kraft in Europa könne man nicht außen vor bleiben, wenn es darum geht, für Europa wichtige Handelswege zu sichern, wurde argumentiert. Die SPD zeigte sich zwar skeptisch, schloss eine Beteiligung aber nicht gänzlich aus.

Nach Johnsons transatlantischer Wende ist es mit dem Ungefähren vorbei. "Nicht mit Trump", schallt es nun aus den Reihen der Genossen. So warnt etwa Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, vor der "militärischen Eskalationslogik" der US-Regierung. Eine Beteiligung der Bundeswehr habe nur Sinn, wenn der Abstand zu dem "sehr robusten Vorgehen der USA" gewahrt bleibe. In einer gemeinsamen Operation sei das aber nicht möglich. "Da ist man plötzlich aufseiten der Amerikaner in einem Krieg mit dem Iran", sagte Schmid. Eindeutig hat sich auch das Auswärtige Amt geäußert: "Zu einer US-geführten Schutzmission hat die Bundesregierung keinen Beitrag in Aussicht gestellt", hieß es aus dem Haus des Sozialdemokraten Heiko Maas.

Auch die Union äußerte sich deutlich zurückhaltender zu der US-Anfrage als zuvor zu dem Wunsch der Briten. Zwar betonte Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul, dass die Freiheit der Seefahrt "für ein global so vernetztes und wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland lebenswichtig" sei. Den Wunsch der USA nach deutscher Beteiligung ignorierte er aber. Er hatte eine andere Botschaft parat: "Großbritannien muss klar Farbe bekennen, ob es eine europäische Mission anstrebt." Ein anderer Unionspolitiker, der nicht genannt werden möchte, wird noch deutlicher. "Wir setzen auf Deeskalation. Das heißt: An einer Operation unter US-Führung werden wir uns daher nicht beteiligen."