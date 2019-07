7 Uhr: Niemand rührt das Wasser an. Stunden bevor die große Hitze kommt, bevor die Menschen hier an jedem Ufer einfallen, um ihr Outdoor-Zuhause für den Tag zu schaffen, bevor sie ihre Strandmuscheln aufbauen, Thermoskannen auspacken und Butterbrote auswickeln, bevor sie in ihre Badehosen pinkeln, "Kein Wort über meine Wampe!" sagen und sich mit Ketchupfingern Sandkörner aus den Augen reiben, liegt der See da wie ein andalusisches Dorf in der Vorsaison, sonnen­beschienen und melancholisch. Die Wellen schwappen, die Hortensien blühen.

