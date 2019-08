Bei der Durchsicht der aktuellen Verlagsvorschauen ergaben sich viele Fragen, nicht zuletzt, wie es Hanser und Rowohlt geschafft haben, kaum Frauen im Programm zu haben. Aber irgendwie kann man sie ja auch verstehen, diese intensive Schieflage, denn die Kita-Situation ist dermaßen morbide, und die Einkommensverteilung zwischen Männern und Frauen ist es ebenfalls. All das führt beinahe rasant dazu, dass Frauen zu Hause zu viel aufwischen (total ätzend), und in dieser Situation wären sie natürlich alles andere als hellsichtig oder hochintelligent, wenn sie anfingen, irgendwelche Romane zu schreiben, für die sie eh kaum Geld bekommen und die insofern das beste Argument dafür wären, dass sie zu Hause noch mehr aufwischen. Das ist alles in allem wahrhaft herzzerreißend.

Hervorzuheben ist allerdings, dass es sich beim Feminismus um ein Trendthema handelt, wie die Verfasser der Tropen-Verlagsvorschau zur Bewerbung eines feministischen Titels stichpunktartig vermerken, der auf der ungefähr vorletzten Seite des Programms und nach sieben Autoren vorgestellt wird. Man kann nur hoffen, dass es sich bei dieser Trendthema-Feststellung um eine Art subversives Stilmittel handelt, und das ist nicht unwahrscheinlich, denn in den Verlagsvorschauen geht es stilistisch ziemlich zur Sache: Romane und Sachbücher werden beschrieben als morbide, wahrhaft, dunkel, hellsichtig, hochintelligent, rasant, intensiv , engagiert, herzzerreißend, schonungslos, ätzend und natürlich virtuos, grandios beziehungsweise brillant oder genial, so genial, dass der Leser mitunter richtig an die Kandare genommen wird. Und man selbst muss sich angesichts dieses rasanten adjektivischen Flächenbombardements und der Themenvielfalt (Tschernobyl, Internetsucht, Rassismus, Fontane- und Hölderlin-Geburtstag) dann wirklich an die Kandare nehmen, um nicht zu vergessen, wo oben und unten ist, was ja schneller geht, als man denkt.

Vielleicht geht es den Vorschautext-Verfassern manchmal auch so, und vielleicht ist die rhetorische Frage in den Vorschautexten aus diesem Grund ein derart engagiert angewandtes Mittel zur Bewerbung von Büchern: "Was bedeuten Gerechtigkeit, Vertrauen und Verantwortung?", "Was bedeuten Familie, Glaube, Zusammenhalt?", "Was geht in einer Frau vor, die plötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe steht?", "Haben wir noch eine Chance?", und: "Hilft nachdenken?" Man kann sich diesbezüglich nur eine schonungslose Abrechnung wünschen und sich auf den Vorschautext dazu freuen.