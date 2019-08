DIE ZEIT: Sie haben einmal gesagt, Robert Habeck oder Annalena Baerbock könnten "eines Tages" Kanzler sein. Kann dieser Tag vielleicht schon 2020 oder 2021 kommen?

Daniel Cohn-Bendit: Ja. Das ist eine realistische Möglichkeit. Und das ist das Neue an der politischen Landschaft in Deutschland: Eine Partei kann mit 25, 26 Prozent den Kanzler stellen. Ich finde aber, wir sollten aufhören zu sagen, Habeck oder Baerbock. Für mich ist Robert Habeck ganz klar die Person, die als erster grüner Bundeskanzler in die Geschichte eingehen kann. Nicht dass ich es Annalena Baerbock nicht zutrauen würde, aber Robert Habeck ist heute die grüne politische Persönlichkeit, die zum Kanzleramt führen kann.

ZEIT: Sollten die Grünen ihn als Kanzlerkandidaten aufstellen?

Cohn-Bendit: Ja. Mein Wunsch wäre, dass Annalena Baerbock ihn vorschlägt und ein Parteitag Robert Habeck aufstellt. Ich traue ihr diese Klugheit absolut zu.

ZEIT: In der Partei gibt es Sorge vor der "Westerwelle-Falle": Der FDP-Chef ließ sich eine 18 auf die Schuhsohlen drucken, trat als Spitzenkandidat an und endete bei 7,4 Prozent.

Cohn-Bendit: Der Vergleich ist Quatsch. Westerwelle hatte ja nie 18 Prozent. Die Grünen liegen stabil bei 26 Prozent. Es gibt eine Sehnsucht nach etwas Neuem, die Habeck verkörpert. Die muss man kultivieren! Das ist Politik!

ZEIT: Die Grünen sind allerdings traditionell besser in Umfragen als in Wahlen. Sie waren vor einigen Jahren schon einmal bei 23 Prozent und landeten dann bei unter 10. Diesmal ist es anders?

Cohn-Bendit: Ja. Da kommen ein paar Dinge zusammen: einerseits das Bewusstsein über den Klimawandel und dessen Herausforderungen. Diese Mobilisierung in der Gesellschaft ist nicht identisch mit dem, was die Grünen sagen. Aber die Richtung wurde bis jetzt nur von ihnen formuliert. Hinzu kommt die Art und Weise, wie Habeck und Baerbock Politik machen. Das hat die Grünen verändert. Und diese fragende, nicht apodiktische Art trifft die Stimmung von vielen.

ZEIT: Wie weit kommt man mit Fragen, wenn man regiert? Dann werden Antworten erwartet.

Cohn-Bendit: Das ist die Herausforderung. Die Grünen müssen sich darauf einstellen, dass sie ab jetzt daran gemessen werden, was sie konkret vorschlagen, damit es in einer Regierung umgesetzt wird.

ZEIT: Hat die Partei schon realisiert, was das bedeutet?

Cohn-Bendit: Nicht immer. Wenn ich das Verhalten der Europa-Grünen bei der Wahl der Kommissionspräsidentin sehe ...

ZEIT: Sie haben Ursula von der Leyen nicht gewählt.

Cohn-Bendit: ...dann sage ich: Das war ein Fauxpas. Da haben die Grünen traditionell gehandelt und dogmatisch eine Position vertreten. Sie haben nicht gemerkt, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn sie sagen, es ist fünf vor zwölf, aber wir mischen in Europa nur dann mit, wenn unsere Forderungen übernommen werden. Und das ist ja noch nicht zu Ende!

ZEIT: Ursula von der Leyen ist knapp gewählt.

Cohn-Bendit: Aber die Kommission muss als Kommission im Herbst bestätigt werden. Und wenn sich die Grünen nach dem Sommer weiterhin ins Abseits manövrieren, ist das ein Problem für die Grünen in Berlin. Darüber habe ich mit Habeck gesprochen. Ich habe gesagt: Robert, du musst dir die Frage stellen, was du machen würdest, wenn du Kanzler wärst. Du musst diese Entscheidung mitgestalten.

ZEIT: Was war seine Antwort?

Cohn-Bendit: Ich weiß, ich weiß.