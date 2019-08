Deutschland sagt Nein. Washington hat es Berlin leicht gemacht, einen Marine-Einsatz an der Straße von Hormus abzulehnen. Schließlich fragte ausgerechnet jene Regierung, die an der Eskalation am Golf maßgeblichen Anteil hat, ob die Deutschen helfen, dort fahrende Öltanker vor Angriffen zu schützen. In Berlin war man sich schnell einig: Keine Mission unter US-Befehl. Fall erledigt?

Absolut nicht. Was sich in jener Region zusammenballt, ist hochexplosiv. Und mitnichten können die Deutschen hoffen, in jedem Fall unbeteiligt und unbehelligt danebenstehen zu können.

Gewiss, mit ihrer Anfrage haben die Amerikaner unwillentlich der großen Koalition diesmal noch einigen Ärger erspart. Denn wenn Berlin über einen rein europäischen Einsatz von Soldaten am Golf zu entscheiden hätte, gäbe es wahrscheinlich Streit zwischen Union und SPD. Die Union plädiert mehrheitlich dafür, die SPD hingegen erwägt allenfalls Modelle "kollektiver Sicherheit", zum Beispiel unter dem Mandat der Vereinten Nationen (was wegen des russischen Vetorechts im UN-Sicherheitsrat höchst unwahrscheinlich ist).

Im Falle einer europäischen Mission solle "Deutschland die politische Führung übernehmen und sich nicht wegducken", sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer von der CDU. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, meint dagegen im Tagesspiegel, eine eigene EU-Mission sei bisher eine Phantomdebatte. "Ohne Großbritannien ist das ein bisschen schwierig." In der Opposition ist das Bild ähnlich vielstimmig. Die Linke und die AfD lehnen jegliche Entsendung von Soldaten ab, der Grünen-Chef Robert Habeck hingegen kann sich eine Mission mit europäischem Segen vorstellen.

Nur gut, mag sich mancher Regierungspolitiker denken, dass Donald Trump gefragt hatte und nicht etwa die Briten oder gar Emmanuel Macron. So fällt das Neinsagen leichter. Allerdings kann es gut sein, dass das deutsche Nein nicht bloß mit dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Es erspart nämlich auch Ärger mit den Bürgern. Am 1. August fragte das Emnid-Institut im Auftrag der Bild am Sonntag, ob sich Deutschland im Golf "an einem internationalen Marine-Einsatz zur Sicherung der Schifffahrtswege" beteiligen sollte. Mit Nein antworteten 59 Prozent der Befragten.

Verwundern konnte das niemanden. Deutschland hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges in der sicherheitspolitisch bequemen Vorstellung eingerichtet, von Freunden umgeben zu sein. Das geflügelte Wort trifft freilich nur dann zu, wenn man bloß die unmittelbare Nachbarschaft als Umgebung ansieht, eine in Zeiten der Globalisierung und der wachsenden Zahl von Ländern mit Mittel- und Langstreckenraketen recht abwegige Weltsicht.

In Wahrheit ist die Politik auch längst weiter, schließlich beteiligt sich die Bundeswehr derzeit an einem guten Dutzend Auslandseinsätzen, von Mali bis nach Afghanistan. Außenpolitisch friedfertig, wenngleich im Inneren zunehmend aggressionsbereit, nimmt der Deutsche diese Auslandseinsätze seines Militärs jedoch lieber nicht wahr, er verdrängt sie vielmehr; wird er allerdings nach einem neuerlichen Engagement der Bundeswehr gefragt, ist sein erster Reflex das Nein.

Diese Reaktion scheint so tief in der Bevölkerung verankert zu sein, dass die Politiker sie meistenteils vorwegnehmen. Das vor allem, und nicht bloß der beklagenswerte Zustand der Bundeswehr und namentlich der Marine, verringert das politische Gewicht und auch den Handlungsspielraum der Bundesrepublik.

Sie braucht indes Gewicht und Spielraum, um angesichts einer Krise wie der am Arabisch-Persischen Golf politisch handeln zu können. Denn gerade diese Krise kann jederzeit überraschende Wendungen vollziehen.

Ein Beispiel: Vor wenigen Tagen haben iranische Revolutionsgarden einen weiteren Öltanker gekapert. Doch aus den USA kam kein Protest. Das liegt daran, dass es sich bei diesem Tanker nach iranischen Angaben um ein Schmugglerschiff für Ölprodukte handelt. Und am Ölschmuggel haben auch die USA kein Interesse. Es gibt eben Krisen, die sprunghaft und erratisch verlaufen, auf die man daher flexibel reagieren muss; also anders als mit einem Nein für alle Fälle oder nur unter idealtypischen Einsatzbedingungen wie dem von der SPD gewünschten UN-Mandat.