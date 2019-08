Es gibt Dinge, die sind politisch, dabei sehen sie zunächst nach dem Gegenteil aus, nach absoluter, vertraulicher Privatheit. Wie das Foto, das in ganz Sachsen zu sehen ist, ein Mann und eine Frau, beim Wandern abgelichtet, offenbar bei einer kleinen Pause, an einem besonders fröhlichen Tag: Inniglich lachen sie einander an, diese funktionsbekleideten Menschen, die hier dem Alltag entflohen sind. Er: schaut ein bisschen verschmitzt. Sie: strahlt ein wenig keck. Die Glücklichen! Wer die wohl sind?

Das Rätsel lässt sich lösen. Der Mann ist Michael Kretschmer, der Ministerpräsident. Die Frau ist Annett Hofmann, seine Lebensgefährtin. Und damit wird die Sache natürlich sofort interessant. Denn abgebildet sind die beiden auf einem Wahlplakat der sächsischen Union, darunter ein Satz wie cremig gerührter Landjoghurt: "Mit Liebe. Für Sachsen."

Der Felsen, die Menschen, die Liebe: Ist das nicht etwas zu viel Gefühl für diese rauen Zeiten? Braucht es nicht etwas mehr als zwei Verliebte vor einem sächsischen Abgrund?

Oder ist es, andersherum, gerade das richtige Zeichen gegen Wut allenthalben, das dieses Paar setzt?

Die Kultur des wahlkampfunterstützenden Politiker-Ehepartners ist, in Deutschland jedenfalls, aus der Mode gekommen – spätestens seit der Gatte der Kanzlerin beschlossen hat, sich auf so gut wie keinem öffentlichen Termin blicken zu lassen (oder wenn, dann allenfalls als sehr stiller Teilhaber). Vielleicht auch, weil es als unemanzipiert gilt, für Männer wie für Frauen, sich überhaupt als "Gattin" oder "Gatte von" zu definieren. Insofern ist das, was Herr Kretschmer und Frau Hofmann tun, tatsächlich zunächst einmal mutig: Sie machen Wahlkampf miteinander, sie verschreiben sich einer gemeinsamen Sache. Ja, auch: Sie verschreibt sich seiner.

Gab es das nicht schon mal?

Die meisten Sachsen – jedenfalls jene, die die Neunzigerjahre bei vollem Bewusstsein erlebt haben – werden da gleich von den wärmsten Erinnerungen heimgesucht. Ist dies doch das Land, in dem das Prinzip der öffentlichen Politikergattin zur höchsten Form getrieben wurde. Das war, als Kurt und Ingrid Biedenkopf regierten, von 1990 bis 2002.

Es ist ja nur ein halber Witz, wenn man das so formuliert, denn in Wahrheit regierte Ingrid stets mit: Keine wichtige Lebensentscheidung traf Sachsens erster Nachwende-Premier ohne seine Frau. Ingrid, die Fürstin an der Seite von "König Kurt", forderte ihre Rolle selbstbewusst ein – und vor allem mit absolut staatstragendem Ernst. Sie wollte Landesmutter sein, wie der Regierungschef Landesvater war, und wer die beiden heute noch miteinander erlebt, der weiß auch, wer den Takt vorgibt: sicher sie!

So verschworen war diese Beziehung, so verkapselt gegen Einwände von außen, dass selbst das Ende der biedenkopfschen Regentschaft in Teilen auf gemeinsamen, geradezu ehelichen Verfehlungen aufbaute: Im Jahr 2001 wurde zum Skandal, dass Kurt und Ingrid an der Kasse der Dresdner Ikea-Filiale auf einen Promi-Rabatt bestanden haben – als Familien-Nachlass, gewissermaßen. Die kleine Räuberei war ein Baustein zum Amtsverlust.

Führen die Kretschmers diese Tradition jetzt etwa fort? Also: Nicht die Ikea-Tradition, sondern die Tradition, ein Paar zu sein, das gewissermaßen gemeinsam regiert? Eine Art "erstes Ehepaar" des Landes? Ist das das plakatierte Versprechen?

Wer so fragt, vergisst, dass die Unterschiede zu den Biedenkopfs schon damit beginnen, dass es gar nicht die Kretschmers sind, die da vom Plakat herunterstrahlen, sondern eben die Kretschmer-Hofmanns. Verheiratet ist das Paar nämlich nicht. Auf die Frage, ob man "Lebensgefährtin" oder "Frau" zu ihr sagen, wie man sie also ansprechen solle, antwortete Annett Hofmann vor reichlich einem Jahr bei einem gemeinsamen Gespräch im MDR-Talk Riverboat: Das Wort "Lebensgefährtin" finde sie schlimm! "Das klingt immer so ein bisschen nach Hobbit, die Gefährten", erklärte sie, "er ist der Mann an meiner Seite, also mein Mann."

Das war schon mal ziemlich lustig.