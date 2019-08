So also stellen sich die Mächtigen in Russland Agenten des Westens vor, gelenkt aus Berlin und Washington: ältere Damen auf Parkbänken, Frauen mit Kindern und sehr viele sehr junge Gesichter, die entlang des mit Geranien bepflanzten Boulevardrings im Zentrum Moskaus spazieren, weil ihnen Protestieren untersagt wurde, Polizei und Sondereinsatzkräfte, reichlich vertreten, hinterher.

Was sich am vergangenen Samstag in Moskau abspielt, hat absurde Züge: Polizei und Sondereinsatzkräfte nehmen wahllos Menschen fest. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer wird von Polizisten von seinem Rad geknüppelt. Als es nicht gelingt, ihn wegzusperren, lässt man schließlich von ihm ab. Ein schlaksiger Rotschopf wird von Sondereinsatzkräften gefragt, ob er Blogger sei. Als er bejaht, nehmen sie ihn mit. Und ein Abgeordneter, der in einem Interview eigentlich gerade erklärt, warum er das Vorgehen der Polizei maßvoll findet, wird mitten im Satz vor laufender Kamera abgeführt.

© Sebastian Bolesch für DIE ZEIT

Seit in Moskau fast alle oppositionellen Kandidaten für die Wahl zum Stadtparlament am 8. September nicht zugelassen wurden, hat eine Protestwelle die Stadt erfasst. Erst waren es ein paar Dutzend Unterstützer, die demonstrierten. Mittlerweile sind es Tausende, die in Moskau auf die Straße gehen, auch wenn die Polizei es verbietet – genau lässt sich die Menge nicht beziffern, da die Menschen spazieren und sich nicht an einem Ort versammeln. Für eine Stadt mit fast 13 Millionen Einwohnern sind das zwar nicht viele, aber dafür, dass Moskau aufgrund der Urlaubszeit derzeit ziemlich leer und Protestieren riskant ist, eben auch nicht wenige. Am vergangenen Samstag wurden wieder mehr als 1000 Menschen festgenommen. Die meisten von ihnen kamen nach kurzer Zeit wieder frei.

© Foto: Sebastian Bolesch für DIE ZEIT

Die Wahl eines relativ bedeutungslosen Stadtparlaments hat die größten Proteste in Moskau seit 2012 entfacht, als Wladimir Putin mithilfe eines Verfassungsbruchs als Präsident zurückkehrte. Das Stadtparlament entscheidet zwar wenig. Aber Abgeordnete haben das Recht auf Befragungen und Einblick in Akten, was den oppositionellen Kandidaten bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen und Vetternwirtschaft helfen dürfte. Es ist ein geringer Einfluss. Doch bereits der scheint den Regierenden zu gewaltig.

Mittlerweile hat sich der lokale Konflikt zu einer politischen Krise entwickelt. Wohnungen mehrerer oppositioneller Kandidaten und ihrer Unterstützer wurden durchsucht. Mehr als ein halbes Dutzend von ihnen sitzt seit Tagen in Haft. Der Chefredakteur des unabhängigen Internet-Senders TVRain bekam Besuch von der Polizei und sollte verhört werden, nun steht bei seinem Sender eine unerwartete Steuerinspektion an. Einem Paar, das gemeinsam mit seinem Kind protestierte, will die Staatsanwaltschaft plötzlich das Sorgerecht entziehen. Bislang werden neun Protestierende beschuldigt, an Massenunruhen teilgenommen oder Gewalt gegen die Polizei angewandt zu haben – das sind schwerwiegende Vorwürfe, ihnen drohen im schlimmsten Fall bis zu acht Jahre Haft.

© Sebastian Bolesch für DIE ZEIT

Da ist zum Beispiel Jegor Schukow, den sein Professor von der renommierten Higher School of Economics einen "Musterstudenten" nennt – er soll den Demonstranten ein Zeichen gegeben haben, von der Straße wegzubleiben. Da ist Alexej Minjajlo, der einfach dagestanden haben soll. Da ist Samaridin Padschabow, der eine Plastikflasche auf einen Polizisten geworfen haben soll. Sie alle sind derzeit in Haft. Das russische Außenministerium sieht das Ausland am Werk, der Moskauer Bürgermeister erklärt, hier seien von langer Hand Massenunruhen geplant worden. Doch bei diesen Protesten ging – anders als etwa bei den Protesten der Gelbwesten in Frankreich – nicht einmal eine Scheibe zu Bruch. Die größten bislang bekannten Vergehen: Ein Mann schmiss einen Mülleimer Richtung Polizei, ein anderer ein Stückchen Asphalt auf einen Helm.

In ihrer Maßlosigkeit wirkt die politische Elite, als habe sie den Kontakt zum Volk verloren. Natürlich droht ihr weder morgen noch übermorgen der Sturz. Aber die Popularität der Regierungspartei sinkt massiv, das Vertrauen in den Präsidenten auch. Seit Jahren nehmen soziale Proteste in Russland zu – gegen die Erhöhung des Rentenalters, gegen Müllkippen oder steigende Kommunalabgaben. Das erzeugt Druck. Denn auch ein autoritäres System braucht Legitimität durch das Volk. In Moskau beantwortet das System diesen Druck bislang mit Repressionen.

Kurzfristig mag diese Härte dazu führen, dass bald auf Moskaus Straßen Ruhe einkehrt. Langfristig jedoch könnte sie eine paradoxe Folge haben und jenen Widerstand befeuern, den der Kreml eigentlich fürchtet. Denn wenn selbst kleinste Veränderungen von unten rabiat erstickt werden, dann lehrt das die Bürger eins: Die Alternative zum Stillstand heißt Eskalation.