Der Schauspieler Jörg Hartmann wirkt in Gesellschaft oft teilnahmslos, als werde er durch seine Mitmenschen davon abgehalten, dort zu sein, wo er am liebsten wäre: allein und in Gedanken. Seine Paraderolle ist der in die Enge getriebene Mann, der unter Druck zu innerer Freiheit findet.

Einer allein gegen die niederträchtige Mehrheit: So hat Hartmann, der als Dortmunder Tatort- Kommissar zu Ruhm gekommen ist, schon Arthur Schnitzlers Professor Bernhardi in Thomas Ostermeiers Berliner Schaubühnen-Inszenierung gespielt – als einen über die Verrohung seiner Umgebung nur milde verwunderten Mann, untröstlich, aber selbst von Katastrophen kaum zu überraschen.

Und so spielt er nun den Lehrer in Ostermeiers Salzburger Theateradaption von Ödön von Horváths Roman Jugend ohne Gott (1937). Er ist der anfangs ahnungslose, die Zusammenhänge allmählich begreifende Mittelpunkt einer Verschwörung.

Es geht in diesem Stück um das Umkippen der Gesellschaft in den Faschismus, exemplarisch gezeigt anhand der Geschehnisse an einer Schule. Anfangs spricht Hartmanns Figur im Vertrauenslehrerton von heute mit seinen ihm entglittenen Schülern. Es ist dieser Ton, der sagt: Eigentlich bin ich wie ihr. Kommt erst mal in mein Alter, dann wird alles leichter; wenn wir nur Ruhe bewahren und miteinander sprechen, lässt sich jeder Konflikt aus der Welt schaffen. Aber er glaubt selbst nicht, dass der Optimismus begründet ist – schon deshalb nicht, weil er sich selbst durchschaut. Und beim Durchschauen findet er nicht viel, wovor er Respekt haben könnte. Der Lehrer weiß, dass er keinen Widerstand gegen die Faschisten leisten wird, denn seine Rente ist ihm wichtiger als seine Selbstachtung. Deshalb bleibt er Lehrkraft an jener Schule, die seine Schüler zu Soldaten erzieht. Und wenn die Jungs kriegslüstern brüllen, hält er sich nur die Ohren zu.

Je länger die Aufführung dauert, desto klarer wird, dass es die innere Welt des Lehrers, oder altmodisch: seine Gewissensnot, ist, die wir auf der dunklen Bühne sehen. Er durchlebt seine Erinnerungen – in der Unschuld eines spurenlesenden Ermittlers. Die Geschehnisse des Romans stoßen ihm wie kleine Schocks zu: mal in Spielszenen, mal in Fieberträumen, die durch Video sichtbar werden. Abgesehen von Jörg Hartmann, der durchgehend den Lehrer spielt, sind alle anderen Darsteller in vielen wechselnden Rollen dafür zuständig, der Hauptfigur zuzusetzen, sie mal duckmäuserisch, mal tückisch-lemurenhaft zu umwimmeln. Das Ensemble leistet dauernde Verwandlungsarbeit, die vom Publikum gedanklich nachvollzogen werden muss: Ach, der Pfarrer ist jetzt ein Schüler? Und der strenge Staatsanwalt ist plötzlich der Mörder? Es ist, als würde man die Münzen, die man ausgibt, immer gleich wieder einziehen und umschmelzen. Die Folge ist, dass in diesem Spiel über persönliche Verantwortung keiner nachhaltig für eine Figur verantwortlich ist – weil er schon im nächsten Moment eine andere, in ihren Motiven entgegengesetzte Figur spielt.

So kommt es, dass der Lehrer völlig allein ist. Die anderen Figuren haben die Aufgabe, das Reuegeschehen in seinem Inneren zu illustrieren. Denn es plagt ihn schwere Schuld: Mittelbar ist er für den Tod eines Schülers und die Verhaftung eines anderen verantwortlich. Kurz vor Ende des Abends wendet er sich schließlich ans Publikum: "Soll ich es sagen, dass ich es war?"

Auf diesen Moment will der Regisseur Thomas Ostermeier hinaus: auf den Moment, da einer seine Schuld begreift. Und einen Schluss zieht: So mache ich nicht weiter.

Hier ist wieder der zwingend didaktische Ton, der schon Peter Sellars’ Eröffnungsrede der diesjährigen Salzburger Festspiele durchzog: Wir müssen unser Leben ändern. So geht es nicht weiter. (Auszug aus Sellars’ Rede: "Meine Damen und Herren, auf der ganzen Welt sitzen heute Verantwortungsträger an den Hebeln der Macht, die sich den dringend zu ergreifenden Maßnahmen und der sofortigen Reaktion auf das, was unser Planet einfordert, verweigern und so den kommenden Generationen die Zukunft nehmen, sie opfern. Wie viele Wirbelstürme sind noch notwendig?") Und wozu wäre eine Bühne da, wenn nicht dazu, uns ein Beispiel zu geben, wie man richtig lebt, und zwar sofort. Und siehe: Am Ende von Jugend ohne Gott verlässt der Lehrer das faschistische Land, um in Afrika zu unterrichten. Der hat den Absprung also geschafft.