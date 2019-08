Donald Trumps Welt der schiefen Argumente ist nun um ein besonders schiefes Argument reicher: Der amerikanische Präsident wirft der chinesischen Regierung Währungsmanipulation vor – obwohl diese einfach nur damit aufgehört hat, den Kurs ihrer Währung künstlich zu stützen.

Vordergründig ist das bloß eine neue Wendung in einem Konflikt, der schon seit vielen Monaten schwelt. Tatsächlich aber macht der Vorstoß deutlich, dass Trump in seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping allem Anschein nach einen Gegner gefunden hat, der sich nicht so leicht niederringen lässt wie andere. Für den Rest der Welt verheißt der Kampf der Giganten nichts Gutes. Eine aktuelle Umfrage des Beratungsinstituts Oxford Economics zeigt: Nichts lässt Geschäftsleute weltweit derzeit so sehr bangen wie die Handelskriege und ihre Folgen für die globale Konjunktur.

Dabei hat Trump sich in diesen Auseinandersetzungen nach seinen eigenen Maßstäben bislang recht erfolgreich geschlagen. Ein Land nach dem anderen hat ihm Zugeständnisse gewährt, als er mit Strafzöllen drohte. Die Südkoreaner haben die Einfuhrregeln für amerikanische Autos gelockert, Mexiko hat die Grenzkontrollen für Flüchtlinge aus Zentralamerika verschärft, zuletzt hat die EU zugesagt, mehr Rindfleisch aus den USA zu importieren.

Dass das der amerikanischen Wirtschaft tatsächlich zu neuer Größe verhilft, bezweifeln die meisten Ökonomen. Für Donald Trump waren dies aber symbolische Erfolge, die bei seiner Basis gut ankamen und seinen aggressiven Politikstil zu bestätigen schienen. Lange sah es so aus, als würden sich auch die Chinesen auf das Spiel einlassen: hier ein wenig mehr amerikanische Sojabohnen einführen, dort den eigenen Markt ein Stück weit für ausländische Konzerne öffnen und dann eine schöne Zeremonie, bei der ein neuer Handelsvertrag unterzeichnet wird. Dieses Szenario rückt nun in die Ferne. In den chinesischen Staatsmedien jedenfalls wird den USA vorgeworfen, das Land zur "Kapitulation" bewegen zu wollen, wogegen man sich wehren werde.

Abwärts Kursverlauf des chinesischen Yuan in US-Dollar Quelle: finanzen.net © ZEIT-Grafik

Tatsächlich gibt es in der amerikanischen Regierung Kräfte, denen es um mehr geht als darum, die abgeschotteten chinesischen Märkte zu öffnen. Diese Fraktion – der Trumps Handelsdirektor Peter Navarro zugerechnet wird – möchte vielmehr den ökonomischen und geopolitischen Aufstieg Chinas zur Weltmacht verhindern. Der Handelskonflikt ist aus Sicht jener Leute ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Trump folgt dabei einem von ihm bekannten Muster. Er erhöht laufend den Druck, in der Hoffnung, sich am Ende durchzusetzen.

Die jüngste Eskalationsstufe: In der vergangenen Woche kündigte Trump an, chinesische Waren im Wert von 300 Millionen Dollar mit Einfuhrzöllen zu belegen – zusätzlich zu den bereits bestehenden Strafmaßnahmen. Damit fallen nun praktisch alle chinesischen Exporte in die Vereinigten Staaten unter das Zollregime.

Die Führung in Peking sorgte daraufhin dafür, dass die heimischen Unternehmen weniger landwirtschaftliche Produkte aus den USA einführen, was die ländlich geprägten amerikanischen Bundesstaaten trifft. Dort leben viele der Anhänger von Donald Trump. Vor allem aber ließ Peking zu, dass die Währung des Landes – der Yuan – kurzzeitig gegenüber dem amerikanischen Dollar auf den niedrigsten Wert seit elf Jahren fiel. Dadurch werden chinesische Waren in Dollar gerechnet günstiger.