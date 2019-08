Eile war geboten. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft wusste, dass bereits im April 2020 die Vorwürfe verjähren würden. Also erhob sie am vergangenen Dienstag in Bern Anklage gegen drei Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt, sowie den früheren Fifa-Generalsekretär Urs Linsi. Ihnen wird vorgeworfen, die Mitglieder eines Aufsichtsorgans des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland "arglistig getäuscht" zu haben. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Es geht dabei um die Frage, ob die Fußball-WM 2006 gekauft war. Von besonderem Interesse ist dabei eine seltsame Zahlung von zehn Millionen Schweizer Franken.

Alles begann im Sommer 2002. Damals habe sich Franz Beckenbauer, der die WM nach Deutschland holen sollte, vom französischen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus einen Kredit erbeten, so schildert es die Schweizerische Bundesanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Er brauchte zehn Millionen Franken, damals umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro. Louis-Dreyfus, der frühere Vorstandsvorsitzende von Adidas und damalige Besitzer des Fußballklubs Olympique Marseille, sagte zu und überwies das Geld.

Doch die Millionen blieben nicht bei Beckenbauer. Über eine Schweizer Anwaltskanzlei flossen sie, jedenfalls laut Bundesanwaltschaft, auf Konten des damaligen Fifa-Funktionärs Mohamed bin Hammam, eines Unternehmers aus Katar. Franz Beckenbauer schilderte den Ermittlern laut Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft die Sache folgendermaßen: Er habe eine Forderung von bin Hammam mithilfe des Darlehens persönlich begleichen wollen.

Eine Forderung wofür? Beckenbauer sagte, bin Hammam beziehungsweise die Fifa-Finanzkommission habe den Betrag als Gegenleistung für einen Zuschuss von 250 Millionen Franken an das WM-Organisationskomitee gefordert. Weil der DFB nicht willens gewesen sei, den Betrag zu überweisen, habe Beckenbauer die Millionen selbst aufgetrieben. Der Süddeutschen Zeitung sagte Beckenbauer im November 2015, der Vorwurf, er habe die WM gekauft, sei falsch.

Die Aufklärung der Sommermärchen-Affäre ist schwierig. Louis-Dreyfus ist seit zehn Jahren tot. Beckenbauer ist gesundheitlich derart angeschlagen, dass er, so sagen es seine Ärzte, nicht dazu in der Lage sei, eine Aussage zu machen, geschweige denn an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Deshalb wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Und die Behörden in Katar reagieren seit drei Jahren nicht auf ein Rechtshilfeersuchen der Schweizer Justiz.