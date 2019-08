Der Bahnhof von Bayreuth ist klein, gemütlich und ruhig, hat nichts vom üblichen Getümmel an Bahnhöfen. Ich möchte ein Taxi zum Hotel nehmen, aber alle Taxis sind unterwegs, und ich muss warten. Die Sonne knallt derart, dass ich das Gefühl habe, gegrillt zu werden. Eine so außergewöhnliche Hitze habe es in Deutschland noch nie gegeben, heißt es. Die Menschen unterhalten sich besorgt darüber, was aus der Erde werden soll.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden