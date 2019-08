Von der Chance ihres Lebens bekommen Marlies und Bernd Grunert nichts mit. Die Sonne steht schon tief, als Marlies Grunert, damals 29 Jahre alt, Mutter von zwei kleinen Mädchen, Unterstufenlehrerin, Bürgerin der DDR, in dem kleinen ungarischen Dorf Fertőrákos zum Telefon greift und die Nummer einer Freundin im Westen wählt. Es ist der 19. August 1989. Ihrer Freundin will Grunert erzählen, was am Vortag geschehen ist: Die Familie wurde abgefangen beim Versuch, in das nahe Österreich zu flüchten. Und heute haben sie die vielen Mannschaftsbusse gesehen, voller Soldaten, bewaffnet, mit Hunden, die in Richtung Grenze fuhren. Nur noch ein paar Kilometer trennen die Familie vom Westen. Doch der Weg scheint so weit wie nie zuvor.

Das Problem ist: Marlies Grunerts Freundin hört gar nicht zu. Sie jubelt, redet etwas, das Marlies Grunert am Telefon nicht richtig versteht. Von einem geöffneten Grenztor, von Hunderten Landsleuten aus dem Osten, die gerade eben, am Nachmittag, gleich neben Fertőrákos in die Freiheit gerannt seien. Die Grunerts seien doch auch darunter gewesen – nicht?

"Alle haben es gemerkt, nur wir nicht", sagt Bernd Grunert. Er blickt auf die schmale Straße, an der vor 30 Jahren Geschichte geschrieben wurde. Hier, an einem winzigen Grenzübergang im Niemandsland zwischen dem österreichischen Dorf St. Margarethen und der ungarischen Kleinstadt Sopron, drückten am 19. August 1989 ein paar Dutzend DDR-Flüchtlinge ein Holztor ein und öffneten den Weg nach Westen für mehr als 600 sogenannte Republikflüchtlinge. Geplant gewesen war an diesem Nachmittag etwas anderes: eine vorsichtige, mit Wurst, Bier und Symbolik begleitete Annäherung zwischen ungarischen und österreichischen Diplomaten nahe der Grenze. "Paneuropäisches Picknick" taufte man die Veranstaltung. Sie war aus einer Idee einiger Oppositioneller der Ungarischen Demokratischen Front entstanden, die Führung in Budapest war einverstanden. Aus Anlass der binationalen Grillrunde sollte ein unbedeutender Grenzübergang für einige Stunden für Vertreter beider Staaten geöffnet werden – nur für diese.

Flugzettel aber, die zwischen Balaton und Neusiedler See massenhaft verteilt worden waren, entfalteten eine andere Wirkung.

Auf Fotos und Videoaufnahmen von damals ist der Menschenschwarm zu sehen, der um 14.30 Uhr wie aus dem Nichts um die Kurve eines Feldwegs auftaucht. Die Österreicher, die zum für 15 Uhr auf ungarischer Seite geplanten Picknick wollen, kommen gar nicht so weit. Nachdem eine erste, kleinere Gruppe von Flüchtlingen das noch geschlossene Grenztor aufgedrückt hat, stürmt eine riesige Menschenhorde los. Erwachsene und Kinder, die zu Hunderten über Stock und Stein hetzen, die nicht mehr als die Kleidung bei sich tragen. Die schließlich durch die Pforten des holzgesäumten Drahttores hechten, als ginge es um die Millisekunde im Hundertmeterlauf. Die gleich dahinter mit Tränen kämpfen und mit Erschöpfung. "Freiheit" ist der Ruf der Stunde. Nur wenige Stunden blieb das Tor geöffnet, doch die Lücke, die es gerissen hatte, war nicht mehr zu kitten. Am 11. September null Uhr erlaubte Ungarn allen DDR-Bürgern die legale Ausreise. Knapp drei Monate später fiel in Berlin die Mauer. Hier bei Sopron, befand später der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, hier habe der Mauerfall begonnen. "Was hier geschehen ist", sagte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, "hat die Welt verändert."

Begonnen hat die Fluchtwelle an der ungarisch-österreichischen Grenze allerdings schon viele Wochen zuvor. Einen ganzen Sommer lang stand die Gegend kopf. Weil hier Tausende DDR-Bürger den Weg nach Westen wagen wollten – und Einheimische zu patenten Schleusern und Fluchthelfern wurden.

Normalerweise ist die Grenzgegend rund um den Neusiedler See eine, in der alles Weltgeschehen fern zu liegen scheint. Ein paar hübsche Strandbäder fädeln sich entlang des Ufers auf und pittoreske Dörfer, auf deren Dächern schnabelklappernde Störche ihre Hälse beugen. Rund um das südwestliche Ufer, das Grenzland, breiten sich Schilf und Sumpfwiesen aus, dahinter Weinberge, Getreidefelder und Waldstreifen. Durch das grüne Dickicht verlief ein Teil des 246 Kilometer langen elektrischen Stacheldrahtsystems, das Ungarn zwischen 1965 und 1972 errichtet hatte. Längst war der Zaun an vielen Stellen verrostet, seine Signaldrähte funktionsuntüchtig, als er 1988 seine ursprüngliche Funktion vollends verlor: Von da an, so der Beschluss der Reformkommunisten unter Miklós Németh, durften ungarische Staatsbürger frei reisen. Ein friedlicher Systemwechsel hatte in Ungarn eingesetzt, der Staat näherte sich dem Westen an und trieb demokratische Reformen voran.