Gibt es eine ökonomische Begründung für Steuern auf Fliegen, Autofahren und Fleisch?

Die theoretische Grundlage für solche Abgaben ersann in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Ökonom mit dem Namen Arthur Cecil Pigou. Er lehrte an der Universität Cambridge in Großbritannien und war ein Anhänger der Marktwirtschaft. In seiner Forschung interessierte er sich besonders für Situationen, in denen Märkte nicht richtig funktionieren.

Um das Problem deutlich zu machen, wählte Pigou das Beispiel eines Fabrikanten, der eine Fabrik an einem Fluss errichtet. In diesen Fluss wird das bei der Produktion anfallende Schmutzwasser geleitet. Flussabwärts lebt in dem Beispiel ein Fischer, der weniger Fische fängt, wenn das Wasser verschmutzt ist. Ohne staatliche Eingriffe würde der Fabrikant seine Produktion erhöhen und den Fischer ruinieren, obwohl viele Menschen eigentlich gern den Fisch des Fischers essen. Es käme zu einer Überversorgung mit Fabrikwaren und zu einer Unterversorgung mit Fisch. Die Fabrikwaren wären zu billig, weil der Fabrikbesitzer die von ihm verursachten Produktionsausfälle des Fischers in seiner Kalkulation nicht berücksichtigen muss. Der Preis spiegelt nicht alle Kosten wider. Der Markt versagt.

84 Millionen Tonnen Fleisch wurden 1965 weltweit produziert

Pigous Lösungsvorschlag: eine Steuer auf das Abwasser, das in den Fluss geleitet wird. Das würde dazu führen, dass der Fabrikant die Preise erhöhen muss. Er würde weniger Waren absetzen können und entsprechend weniger herstellen. Die Höhe der Steuer bemisst sich an dem durch die Wasserverschmutzung angerichteten Schaden. So wird der Fabrikbesitzer gezwungen, die sen Schaden in seiner Kostenkalkulation zu berücksichtigen. Der Hauptzweck der Steuer ist es also nicht, Einnahmen für den Staat zu erzeugen, sondern das Verhalten von Unternehmen und Verbrauchern zu beeinflussen. Das meint CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie sagt: "Wir haben nicht zu wenig Steuern, wir haben zu wenig Steuerung."

Am weitesten fortgeschritten sind die Überlegungen in der heutigen Debatte beim Thema Kohlendioxid: Die Verbrennung von fossilen Energieträgern setzt CO₂ frei, das zur Erwärmung der Erde beiträgt. Der Preis von Benzin, Diesel oder Heizöl spiegelt diese Umweltkosten nicht ausreichend wieder, weil die Mineralölkonzerne nicht für die Umweltverschmutzung bezahlen müssen. Um das zu ändern, müsste – folgt man Pigou – der Staat fossile Brennstoffe durch die Einführung einer Steuer verteuern, in der Hoffnung, dass dadurch der Verbrauch sinkt und weniger CO₂ in die Luft gelangt.

Es geht also in der ökonomischen Theorie der Klimasteuer nicht darum, dass die Regierung den Menschen eine bestimmte moralisch für gut befundene Lebensweise vorschreibt. Der Staat soll vielmehr dafür sorgen, dass der Markt funktioniert. Konkret: dass sich also im Spiel von Angebot und Nachfrage ein Preis herausbilden kann, der alle Kosten berücksichtigt. Der große Schwachpunkt dieses Ansatzes ist: Niemand kann genau beziffern, wie hoch die Umweltkosten einer bestimmten Verhaltensweise sind. Diese Information ist aber nötig, um die Höhe der Steuer festzulegen. Deshalb ist an dieser Stelle auch Willkür im Spiel.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Der Sonntagsbraten ist in den meisten Industrieländern längst kein Sonntagsbraten mehr. Fleisch gehört vielmehr zum Alltag. Während in Deutschland im Jahr 1950 im Schnitt noch 26 Kilo Fleisch pro Einwohner und Jahr verzehrt wurden, sind es heute rund 60 Kilo. Auch in den aufstrebenden Schwellenländern nimmt der Fleischkonsum stark zu. Die Folge: Die weltweite Fleischproduktion hat sich nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen 50 Jahren fast vervierfacht – von 84 Millionen Tonnen im Jahr 1965 auf 330 Millionen im Jahr 2017.

Diese Entwicklung trägt zur Erderwärmung bei. Das liegt daran, dass bei der Herstellung von Schnitzel, Wurst und Steak aber auch von tierischen Produkten wie Butter oder Käse viel mehr schädliche Klimagase freigesetzt werden als bei der Produktion von Blumenkohl, Kartoffeln oder Salat. Kühe beispielsweise stoßen bei der Verdauung große Mengen an Methan aus, während durch das Aufbringen der Gülle auf die Felder Lachgas in die Atmosphäre gelangt. Diese beiden Stoffe sind noch klimaschädlicher als CO₂.

330 Millionen Tonnen Fleisch wurden 2017 weltweit produziert

Nach Angaben des deutschen Umweltministeriums verursacht die Produktion von einem Kilo Rindfleisch etwa 13,3 Kilo Treibhausgase, bei einem Kilo Schweinfleisch sind es 3,3 Kilo. Ein Kilo frisches Gemüse hingegen belastet die Atmosphäre nur mit 0,2 Kilo Treibhausgasen. Die Folge: Nach einer Studie des Weltklimarats ist die Landwirtschaft für 23 Prozent der menschgemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zählt man noch die Belastungen durch die Verarbeitung der Lebensmittel hinzu, dann steigt der Wert auf bis zu 37 Prozent an.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Welche Folgen hätte es, wenn die Fleischsteuer käme?

Momentan wird auf Fleisch wie auf andere Lebensmittel der Grundversorgung nur ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben. Der Fleischverbrauch wird also im Vergleich zu vielen anderen Produkten subventioniert. Agrarpolitiker der SPD und die Grünen haben gefordert, diese Subvention zu streichen und Fleisch künftig mit dem regulären Satz von 19 Prozent zu besteuern. Das Kilo Rumpsteak – derzeit im Discounter für 18,99 Euro zu haben – würde dann 21,12 Euro kosten. Das entspricht einem Preisanstieg von 2,13 Euro oder elf Prozent, sofern die Unternehmen die höhere Mehrwertsteuer komplett an ihre Kunden weitergeben, wovon auszugehen ist.

Experten wie Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gehen davon aus, dass die Deutschen bei Lebensmitteln sehr preissensibel sind und die Fleischnachfrage infolge der Verteuerung um sieben Prozent zurückgehen könnte. Da in Deutschland etwa 4,9 Millionen Tonnen Fleisch im Jahr verzehrt werden, würde ein solches Nachfrageminus zu einem Rückgang des Fleischverbrauchs um rund 343.000 Tonnen im Jahr führen.

Wenn man nun mit einer durchschnittlichen Emission von sechs Kilo Treibhausgasen pro Kilo Fleisch rechnet, würde das also zu einer Einsparung von rund zwei Millionen Tonnen führen. Das entspricht in etwa dem Ausstoß aller deutschen Inlandsflüge in einem Jahr oder rund 0,3 Prozent der gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen. Ist das viel oder wenig? Das ist Ansichtssache. Eine höhere Fleischsteuer allein würde nicht dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht, aber sie würde einen Beitrag dazu leisten.

Was die meisten Experten allerdings bezweifeln: dass sich durch eine höhere Fleischsteuer das Wohl der Schlachttiere verbessert, wie einige der Agrarpolitiker, die sich für die Steuer ausgesprochen haben, ebenfalls bemängeln. Von der Steuer selbst gehen keine Anreize für eine Verbesserung der Tierhaltung aus – sie müsste ja von den Käufern konventioneller wie ökologischer Fleischprodukte gezahlt werden. Der Staat müsste also die Einnahmen nehmen und damit etwa die Umstellung auf eine ökologische Produktion fördern. Das wäre aber sehr umständlich. Als effektiver gilt unter Fachleuten, die Fleischproduzenten direkt durch strengere Auflagen zu einem artgerechteren Umgang mit dem Vieh zu bringen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Können sich dann alle Deutschen ihr Schnitzel noch leisten?

Möglicherweise nicht. Das Ziel einer Fleischsteuer ist es, den Fleischverbrauch zu senken. Das soll dadurch erreicht werden, dass die Konsumenten weniger Fleisch kaufen. Allerdings würden die höheren Preise vor allem das Budget der ärmeren Leute strapazieren, während die wohlhabenderen ein paar Euro mehr leichter bezahlen können. Es droht eine verschärfte soziale Spaltung an der Fleischtheke.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es zwei mögliche Auswege: Einer besteht darin, als Ausgleich für das teurere Fleisch klimaschonende Nahrungsmittel zu verbilligen. Der Staat könnte also beispielsweise den Steuersatz für Gemüse auf null senken. Ein zweiter Ausweg wäre es, Geringverdienern staatliche Zuschüsse zu gewähren. So könnte man etwa die Hartz-IV-Sätze erhöhen oder neue Leistungen einführen. Der Nachteil: Das führt möglicherweise zu mehr Bürokratie. Und: Je mehr Geld der Staat als Kompensation an seine Bürger überweist, desto größer die Gefahr, dass der Fleischverbrauch überhaupt nicht sinkt. Es würde weiter gegrillt, gesotten und gebraten – aber nun eben auf Staatskosten.

Aus diesem Grund würde eine Fleischsteuer wahrscheinlich nur funktionieren, wenn Fleisch tatsächlich wie früher ein Stück weit wieder zu einem Luxusprodukt würde, dass man sich nicht an jedem Tag leisten kann. Die Anhänger der Steuer argumentieren, dass das nicht so tragisch sei. Schließlich sei weniger Fleisch nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Kommen diese neuen Steuern wirklich, oder sind sie ein Sommerlochthema?

Dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Fleisch gestrichen wird, ist unwahrscheinlich. Es sind zu viele wichtige Politiker dagegen – auch in der SPD, die fürchtet, nicht mehr als Partei der sogenannten kleinen Leute wahrgenommen zu werden.

Dafür arbeiten die Beamten in den Bundesministerien an einer ganzen Fülle von Ideen, wie das Steuersystem stärker im Sinne des Klimaschutzes umgebaut werden kann. Der Staat würde demnach gezielt Produktions- und Verhaltensweisen belohnen, die gut für die Umwelt sind. Dafür könnten klimaschädliche Subventionen gestrichen werden. So gilt für Diesel ein ermäßigter Steuersatz, weshalb er an der Tankstelle billiger ist als Benzin. Womöglich wird der Treibstoff also in Zukunft teurer.

Eine Entscheidung wird allerdings erst Ende September fallen. Dann soll das Klimakabinett der Bundesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschieden. Es soll sicherstellen, dass Deutschland die Klimaziele erreicht, zu denen es sich international verpflichtet hat. Was aber in beiden Koalitionsparteien betont wird: Die Regierung will sich nicht den Vorwurf einhandeln, dass der Klimaschutz auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit geht. Wenn also einzelne Steuern erhöht werden, dann sollen im Gegenzug andere gesenkt werden.