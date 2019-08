Anica und Sonja wohnen in einer ­modern eingerichteten 140-Quadratmeter-Eigentumswohnung in der ­Karlsruher Innenstadt. Die beiden sind seit zehn Jahren ein Paar, seit vier ­Jahren Eltern von Emma. Das Interview findet per Skype statt. Während Anica spricht, geht Sonja ins Kinderzimmer, aus dem Emma "Mama" gerufen hat. Während Sonja erzählt, arbeitet Anica am ­Computer und schaut Fußball.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden