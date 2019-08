Kein Waschmittel-Hersteller würde sein Produkt Saubere-Wäsche-Pulver nennen – viel zu plump. Aber für Gesetze, also die Produkte der Politik, sind solche Namen schwer in Mode. Erst kam das Gute-Kita-Gesetz, dann das Starke-Familien-Gesetz, und jetzt kündigte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) das Arbeit-von-morgen-Gesetz an. Als ob sich per Beschluss die Arbeit der Zukunft schaffen ließe. Konsequenterweise müsste es eigentlich Gute-Arbeit-von-morgen-Gesetz heißen, schließlich wollen das ja Sozialdemokraten und Gewerkschafter immer: nicht bloß irgendeine Arbeit, sondern gute Arbeit. Doch auch wenn der Name so oder so merkwürdig klingt – im Kern ist das Gesetzesvorhaben durchaus vernünftig.

Nach den Plänen des Ministers soll der Staat Kurzarbeit und Weiterbildung stärker fördern. Kurzarbeit ist ein Instrument, das helfen kann, Entlassungen zu vermeiden. Wenn Firmen in einer Krise nicht genug Aufträge haben, um ihre Mitarbeiter zu beschäftigen, können sie die Arbeitszeit verkürzen und bei der Arbeitsagentur einen Lohnersatz beantragen, das Kurzarbeitergeld. Es entspricht je nach Konstellation etwa 60 bis 67 Prozent des Nettolohns. Während der Finanzkrise spielte dieses Kurzarbeitergeld eine große Rolle, als es in der Spitze 1,4 Millionen Beschäftigte erhielten. Schon damals lockerte die Regierung die Regeln für die Hilfe vorübergehend. Sie wurde länger gewährt, und die Arbeitsagentur half nicht nur beim Lohn, sondern übernahm auch Sozialversicherungsbeiträge.

In eine ähnliche Richtung zielt Heils aktueller Vorstoß. Angesichts der sich verschlechternden Konjunkturaussichten soll das Kurzarbeitergeld großzügiger gewährt werden. Insbesondere soll die Arbeitsagentur für Beschäftigte, die während der Kurzarbeit eine Weiterbildung absolvieren, länger Geld bezahlen und wiederum auch einen Teil der Sozialbeiträge übernehmen. Das ist grundsätzlich richtig. Besser Kurzarbeit und Weiterbildung finanzieren als Arbeitslosigkeit.

Nach Hubertus Heils Konzept soll der Staat außerdem die Qualifizierung von Arbeitnehmern stärker fördern, die keinen Berufsabschluss haben oder die in ihrem Betrieb auf Dauer – also nicht nur kurzfristig – keine Perspektive mehr haben. Weil etwa die Digitalisierung ihre Branche auf den Kopf stellt. Auch dafür lohnt es sich, mehr Geld in die Hand zu nehmen, statt bloß in Sonntagsreden über das lebenslange Lernen zu philosophieren. Insofern zielt auch hier der Vorstoß in die richtige Richtung.

Allerdings präsentierte der Minister Anfang dieser Woche nur ein zweiseitiges Papier mit ein paar Überschriften und Stichworten. Vieles bleibt noch offen. Wie viel länger soll das Kurzarbeitergeld denn künftig gezahlt werden? Bisher wird es bis zu ein Jahr gewährt, und das Arbeitsministerium kann die Dauer in einer Krise per Verordnung auf zwei Jahre verdoppeln. Und unter welchen Voraussetzungen genau soll das Arbeitsamt Weiterbildungen finanzieren? Solche Details sind wichtig. Denn auch wenn Kurzarbeit und Weiterbildung grundsätzlich sinnvoll sind, kommt es auf die genauen Regeln an. Kurzarbeit kann nämlich auch schaden. Etwa weil sie einen unvermeidlichen Strukturwandel behindert. Das geschieht zum Beispiel, wenn sie Menschen lange auf einem Arbeitsplatz ohne Zukunft festhält, obwohl sie anderswo gebraucht würden. Und teuer und ineffizient ist sie, wenn sie zusammen mit Weiterbildung und dem Arbeitslosengeld nur dazu dient, eine Brücke zum Ruhestand zu bauen.

Ob also das Arbeit-von-morgen-Gesetz wirklich ein gelungenes Produkt der Politik ist, wird sich erst zeigen, wenn sein genauer Inhalt bekannt ist. Daran muss der Minister jetzt arbeiten. Die Konjunkturlage ist zwar noch weit von den dramatischen Verhältnissen während der Finanzkrise entfernt, aber aus einem Abschwung kann schnell ein Absturz werden. Und dann könnte man ein Gesetz für die Krise gut gebrauchen. Wie immer man es nennt.