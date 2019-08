Rote Handflächen ("Palmarerythem")

Die flächige Rötung der Handinnenflächen, besonders am Daumen- und am ­Kleinfingerballen, kann auf eine chronische Erkrankung der Leber hinweisen, etwa eine Leberzirrhose. Die Rötung tritt aber auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion, bei rheumatischen Erkrankungen, bei bestimmten Medikamentenbehandlungen oder in der Schwangerschaft auf.