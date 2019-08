Italien hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zahllose Regierungskrisen und 65 Regierungen erlebt. Doch noch nie gab es eine Regierungskrise im Sommer. Mitte August gehen die Italiener traditionellerweise in den Urlaub. Ferragosto ist unantastbar, normalerweise. Doch Italien erlebt außergewöhnliche Zeiten, und deshalb gibt es nun eine Regierungskrise, möglicherweise sogar einen Regierungssturz mitten im Sommer.

Verantwortlich dafür ist Matteo Salvini. Der Innenminister und Chef der Lega will ein Misstrauensvotum gegen den eigenen Premierminister, Giuseppe Conte, erzwingen. Wenn Conte stürzt, hätte die fragile Koalition von linken und rechten Populisten gerade mal 14 Monate gedauert. Seit Juni 2018 haben die Lega und die Fünf Sterne Italien gemeinsam regiert (siehe Kasten). In der kommenden Woche kommt das Parlament nun zu einer Sondersitzung zusammen. Schon im Oktober, hofft Salvini, könnte es Neuwahlen geben. Er selbst will dann Ministerpräsident werden.

Bereits in dieser Woche mussten die Abgeordneten aus dem Urlaub zurück nach Rom eilen. Die italienischen Zeitungen veröffentlichten genüsslich Bilder von Politikern, die vom Strand oder aus den Bergen in die Hauptstadt kamen, leger gekleidet, braun gebrannt. Salvini hatte einige Tage zuvor in seiner typisch brachialen Sprache gesagt: "Ferragosto? Die Abgeordneten sollen gefälligst ihren Hintern bewegen!"

Er selbst weilte da schon wahlkämpfend am Strand oder besser: an den Stränden Italiens. Kaum hatte er die Regierungskrise ausgelöst, ging er auf seine Beach-Tour. Er will einmal die Küsten Italiens rauf- und einmal runterfahren. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dabei dem Süden, dort ist seine Partei noch nicht so stark wie im Norden, wo sie in den aktuellen Umfragen teilweise über 50 Prozent liegt. Im Süden erwartet Salvini sich noch Wachstum. Deshalb schwimmt er dort im Meer, fährt Kanu, präsentiert seinen nackten Oberkörper am Strand inmitten von Fans und Schaulustigen.

Er ist nicht so sportlich wie sein politisches Vorbild, der russische Präsident Wladimir Putin, aber selbst aus seinem Bauch macht Salvini eine Tugend. Stolz sagt er: "Ich gehe nicht ins Fitnesscenter, und wenn ich ein Hörnchen mit Cremefüllung sehe, dann greife ich zu." Ich bin, das ist Salvinis Botschaft, einer von euch – mit allen Schwächen und Stärken.

matteo regierungskrise Kurze Bilanz einer ungleichen Koalition Am 1. Juni 2018 übernehmen die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega in Rom die Regierungsgeschäfte. Auf dem Papier sind die Fünf Sterne der viel stärkere Partner. Bei der vergangenen Wahl hat sie 33 Prozent erreicht, die Lega 17 Prozent. Premierminister wird der parteilose Giuseppe Conte. Luigi Di Maio vom M5S wird Arbeits- und Wirtschaftsminister sowie Vizepremier, Matteo Salvini Innenminister und ebenfalls Vizepremier. Im September 2018 führt die Regierung das sogenannte Bürgereinkommen ein, eine Form von sozialer Grundsicherung. Gleichzeitig macht sie eine Rentenreform der Vorgängerregierung rückgängig, die das Rentenalter angehoben hatte. Auf Druck der Lega wird auch ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet. Ziel ist es, die Migration nach Italien zu erschweren. Wer Migranten bei der Einreise hilft, dem drohen hohe Geldstrafen. Seit Antritt der Regierung vor rund 14 Monaten sind die Schulden Italiens weiter gestiegen, die Schuldenquote liegt derzeit bei rund 132 Prozent des Bruttosozialprodukts.

Um zu verstehen, warum immer mehr Italienerinnen und Italiener die radikal rechte Lega unterstützen, muss man das Phänomen Salvini betrachten. Dieser macht Politik mit vollem Körpereinsatz, nichts scheint ihm peinlich zu sein, er ist permanent in Bewegung. Und je lebenspraller der Chef der Lega erscheint, desto verknöcherter wirken seine Gegner.

Tatsächlich ringen die Vertreter der anderen Parteien in diesen Tagen der Krise erkennbar um Fassung. Sie stecken die Köpfe in den Räumen des Parlaments zusammen, beraten endlos und sprechen dann in gewundenen Sätzen, die ein Nichtpolitiker kaum verstehen kann. Allein dadurch befördern sie Salvinis implizite Botschaft: Die anderen treffen sich in düsteren Hinterzimmern, ich hingegen bin bei euch, im hellen Tageslicht; die anderen mauscheln, während ich offen meine Absichten kundtue. Am Tag nachdem er die Regierungskrise ausgelöst hatte, sagte Salvini: "Ich bitte die Italiener um die ganze Macht!"

Soll man Salvini nachgeben und möglichst bald Wahlen ausrufen? Oder soll man versuchen, eine andere Regierungsmehrheit zu finden, etwa indem sich Fünf Sterne und Sozialdemokraten verbünden? Immerhin steht im Herbst die Verabschiedung des neuen Haushalts an; immerhin hat dieser Haushalt über Italien hinaus für die ganze Euro-Zone große Bedeutung; immerhin liegt Salvinis Lega in den Umfragen zwischen 36 und 40 Prozent. Ist es da besser, auf Zeit zu spielen oder eine schnelle Entscheidung zu erzwingen? Bricht die populistische Welle, wenn man Salvini eine Zeit lang vor den Toren der Macht hält, oder schwillt sie dann nur noch weiter an? Darüber sind sich Salvinis Konkurrenten nicht einig. Bei den Sozialdemokraten könnte der Streit sogar zur Spaltung der Partei führen.