Der Welt bleiben noch zwölf Jahre. Dann müssen die Weichen für eine globale CO₂-arme Lebensweise gestellt sein. So steht es im 2018er-Bericht des Weltklimarates. Großbritannien und Frankreich haben in diesem Sommer entschieden, bis 2050 ihren Treibhausgasausstoß auf netto null zu senken. In der Schweiz verfolgt die Gletscherinitiative dasselbe Ziel, und die streikende Klimajugend fordert, dass unser Land bereits bis ins Jahr 2030 klimaneutral ist.

Kritiker wenden ein: Die Emissionen, die in der Schweiz in die Atmosphäre geblasen werden, seien im weltweiten Vergleich derart gering, dass sie für die Rettung des Weltklimas nichts ins Gewicht fallen. Dieselben Leute behaupten, ein kleines Land wie die Schweiz könne auch mit dem strengsten CO₂-Gesetz nicht viel bewirken: Also auch keinen Regenwald vor der Abholzung und keinen Permafrost vor dem Schmelzen bewahren.

Das stimmt nicht!

Die Schweiz kann sehr wohl ihren Teil dazu beitragen, die gegenwärtig größte globale Herausforderung zu meistern.

Die Autoren Florian Egli, 30, ist Ökonom und Vizepräsident des Thinktanks Foraus (Forum Außenpolitik). Josephine Herzig, 34, ist Politologin und arbeitet als Nachhaltigkeitsconsultant. Sie war im Vorstand von Foraus.

Dafür muss sich das Land nicht neu erfinden, sondern auf ihr stärkstes politisches Instrument setzen: die Diplomatie.

Es ist nötig, aber nicht ausreichend, die im Klimavertrag von Paris abgegebenen Versprechen im eigenen Land einzulösen. Wir tragen darüber hinaus Verantwortung, die Klimakrise global zu lösen. Denn indirekt – über den Konsum und die in der Schweiz angesiedelten Unternehmen, die weltweit wirtschaften – beeinflussen die Schweizerinnen und Schweizer das Klima weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus.

Was würde das konkret bedeuten?

Die Schweiz beherbergt unzählige größere und kleinere Unternehmen mit globalen Wertschöpfungsketten. Allen voran im Finanz- und Rohstoffsektor. Die Schweizer Diplomatie sollte sich deshalb dafür einsetzen, dass die Finanzplätze rund um den Globus eine klimaneutrale Investitionspolitik verfolgen. Bestrebungen in diese Richtung werden teils von der Schweiz unterstützt, so ist die Schweizerische Nationalbank zusammen mit der Finanzmarktaufsicht in diesem Sommer dem Zentralbankennetzwerk für einen grünen Finanzplatz beigetreten.

Bereits heute vertritt das Außenministerium die Interessen von Schweizer Unternehmen im Ausland. Nur scheint es das lieber für Tabakkonzerne wie Philipp Morris in Moldawien zu tun als für Unternehmen, die sich verpflichten, die vertraglich vereinbarten Klimaziele umzusetzen. Also für so unterschiedliche Firmen wie ABB, Geberit oder DormaKaba, die sich bereits dazu verpflichtet haben, ihren Beitrag für das Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten: Angefangen bei der Wahl der Materialien bis hin zur Energieeffizienz des fertigen Produkts.

Gleichzeitig blickt die Schweiz auf eine lange Tradition als Gaststaat internationaler Abkommen und Institutionen zurück. Schweizer Diplomaten sollten sich deshalb dafür einsetzen, dass in internationalen Organisationen die strategisch wichtigen Führungspositionen mit Leuten besetzt werden, die sich dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben haben. Aktuell bietet sich die Möglichkeit, Mark Carney, Chef der englischen Notenbank und Pionier in der internationalen Klimapolitik, als Nachfolger von Christine Lagarde beim Internationalen Währungsfond zu positionieren.

Selten stand die Menschheit vor einer ähnlich großen Herausforderung. Seit es Wetteraufzeichnungen gibt, war es nie so heiß wie in diesem Juli. Klimaszenarien werden plötzlich Realität. Wissenschaftler haben berechnet: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens erreichen, liegt bei gerade noch zehn Prozent. Eher steuern wir eine globale 4-Grad-Erwärmung an. Was das bedeutet, kann man nur erahnen. Die europäische Hitzewelle von 2003, die täglich bis zu 2000 Menschen tötete, würde dannzumal ein normaler Sommer sein.