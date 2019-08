Paule hat Dennis am Tag zuvor vom Bahnhof abgeholt. Dennis ist extra aus Greifswald nach Wolgast gekommen, sie haben sich lange nicht mehr gesehen, zwei oder drei Monate. Immer wenn sie sich sehen, ist es schön, sagt Paule. "Wir sind dann wie die Waschweiber." Dennis schlief bei Paule im Wohnwagen. Dann sind sie los. Zur Demo.

Nun stehen sie beide auf dem Platz der Jugend, Bauchi ist auch da und ein paar andere. Sie haben Transparente mit Bindfaden an Bäumen befestigt, Paule läuft durch ein Spalier von Konfettikanonen, rosa Glitzer regnet auf ihn herab.

Sie nennen es "Tanzdemo". Techno, Männer in zerrissenen Hosen, Frauen in Leoparden­leggins. Insgesamt 70 Leute sind gekommen, die meisten nicht aus Wolgast. Sie tanzen, sie trinken Bier, ihr Motto ist: "AfD wegbassen". Die AfD wurde bei der Kommunalwahl im Mai mit knapp 20 Prozent stärkste Frak­tion in Wolgast, in einigen Nachbargemeinden bekam sie die besten Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern, über 30 Prozent.

Paul Schröer, Punk und Klempner, ist der Veranstalter der Demo. Er sagt: "Es ist ein Erfolg, wenn wir Spaß haben und sich ein paar Leute über uns ärgern." Die meisten Teilnehmer bleiben nur für ein paar Stunden. Dennis wird nach Greifswald zurückkehren. Bauchi nach Berlin. Paul, genannt Paule, bleibt, seit 30 Jahren.

Paule blieb, als ihm mit 15 rechte Skinheads beim Schulfest die Nasenscheidewand einrissen. Paule blieb, als seine Punker-WG geschlossen abhaute. Paule blieb, als seine Freundin an den Bodensee zog. Früher, sagt er, feierten sie jedes Wochenende mit 40 Leuten. Als auch Nummer 39 an einem Sommertag ging, blieb nur Paule. Warum?

Wolgast, das kleine Ostseestädtchen am Rande Deutschlands, fast schon in Polen, mit großer Peene-Werft und einer hübschen Altstadt, ist in den vergangenen 30 Jahren um ein Drittel geschrumpft: auf 12.000 Menschen. Der Pflegedienst, der Orthopädie­techniker, der Hörakustiker verraten, wer hier vor allem so wohnt. Plakate in der Altstadt verkünden: Bald sind Hafentage. Bald ist ­Erdbeerfest.

Paul Schröer, 30 Jahre alt, Stupsnase und einen Flecken Bart unter der Lippe, sieht nicht nach Erdbeerfest aus. Er hat zwei Löcher in den Ohren, das kommt von den Tunneln, die er mal trug. Sein erstes Tattoo, ein Fadenkreuz auf dem linken Unterschenkel, stach er sich mit 18 selbst, indem er einen Kassettenrekorder zur Tätowiermaschine umbaute.

Wenn man mit ihm unterwegs ist, bleibt er selten stehen. Immer ist er in Bewegung, ständig klingelt sein Telefon. Paul Schröer gehört ein Sanitär- und Heizungsbaubetrieb. Vier Jahre lang verantwortete er die Kesselbar, die einzige linke Kneipe Wolgasts, er organisiert Konzerte und Mahnwachen, sein nächster Plan ist ein alternatives Jugendzentrum. Die linke Szene in Wolgast? Das ist Paule, sagen sie hier.

Er wächst in der Feldstraße auf, in einem Haus neben dem Friedhof. In der Nachbarschaft wohnen die Peenewerker, Arbeiter der Werft, die zu Hochzeiten 3500 Menschen beschäftigt. Paules Vater, Helfred, ist so etwas wie ein stadtbekannter Sonderling: Er ist Zugezogener, er berlinert, und er ist selbstständiger Klempner, in der DDR war der Mann fast schon eine kapitalistische Provokation. Seine Frau Evelyn baut den Betrieb mit auf und hält die Familie zusammen: "Wenn wir Kinder Mist gebaut haben, war der Vater die Peitsche und sie das Zuckerbrot", sagt der Sohn.

Paule hat zwei ältere Geschwister, Kathi und Micha. Sonntags gucken sie Kabel 1, die Meeresabenteuer von ­Jacques Cous­teau, die Kinder schlafen beim Vater auf dem Bauch ein, auf dem Teppich vor der Glotze. "Teppichhorchen" heißt das bei den Schröers.