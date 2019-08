Ist Bernd Höcke – der Mann, der glaubt, er heiße Björn – auch mal Mitglied beim Nike Oregon Project? Jener nahe Portland an der amerikanischen Westküste beheimateten, Wunder wirkenden Trainingsgruppe, bei der die Leistungen so vorhersehbar explodieren wie an Silvester die Böller, man denke nur an die jüngste Fabelzeit der neuen deutschen Läuferhoffnung Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter. Ein Höcke Oregon Project würde jedenfalls erklären, warum Höcke im thüringischen Landtagswahlkampf so auftritt, als hätte er einst als DDR-Dissident Grenzschützer ausgetrickst, Sprengfallen überwunden und sich an Selbstschussanlagen vorbeigerobbt, um mit seinen eigenen Händen die Mauer einzureißen – wo er doch im Herbst 1989 im rheinland-pfälzischen Neuwied seine eigenen Hände allenfalls dazu nutzte, die Pubertätspickel auszudrücken. Hartes Training macht alles möglich. Performance-enhancing drugs, leistungssteigernde Medikamente, allerdings auch. Nun könnte man auch für Andi Scheuer oder Julia Klöckner einen Halbjahres-Aufenthalt im Nike Oregon Project rund um den dreimaligen New-York-Marathon-Sieger Alberto Salazar fordern. Wäre ja schön, wenn die deutsche Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik international plötzlich so wettbewerbsfähig wären wie deutsche Läuferinnen. Wer sich Scheuer und Klöckner an den Pazifik wünscht und Höcke dort vermutet, übersieht aber Entscheidendes: Nach Oregon kommt nur, wer schon was kann.

