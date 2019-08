Als kürzlich die Nachricht kam, der Nachlass von J. D. Salinger werde totaldigitalisiert, also diesen unseren Zeiten angepasst, befand die Süddeutsche Zeitung, sein berühmter Coming-of-Age-Roman Fänger im Roggen habe mit den Jahren doch stark gelitten. Wer interessiere sich noch für einen Roman, in dem nur "reiner existenzialistischer Pubertätshorror" vorkomme? Da wird man doch hellhörig. Als sei die Pubertät literarisch seither je aus der Mode gekommen. Es vergeht keine Buchsaison ohne einen Roman, der uns mit sprachmimetischem Aufwand an die Orte und Zeiten zwangszurückführt, in die Tage, da Mädchen noch Mädchen waren und Jungs noch Jungs, die Schätze noch im Silbersee lagen und die Sätze ein wenig größer gerieten als die Gedanken.

Das jüngste Beispiel stammt vom Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt, Jahrgang 1961, der vor drei Jahren feine, melancholische Kurzgeschichten vorgelegt hat. Sein Romandebüt Blackbird erzählt nun von – und damit wäre man im Jargon des jungen Ich-Erzählers Motte – den Vollhorsten, Halbhorsten und Oberhorsten in Sackgesichthausen, vom Unterschied zwischen Kohlendioxidfürzen und Methanfürzen, von den ganzen Arschkrampen, Pissnelken, Behindis oder Sack- und Kackfressen und davon, wie man halbstark verwirrt einen Softsexfilm ansah oder ins Freibad einbrach, die Sportlehrernazis einen auf der Aschebahn quälten, wie man Amselfelder soff und wie es kribbelte, wenn Jacqueline auf dem Hollandrad vorbeifuhr. "Ohne Scheiß" (Motte), so war das ja, wenn das Age langsam kam. Und "ohne Quatsch" (ebd.): Schön war das alles nicht immer.

Man kann nicht unbedingt sagen, dass Blackbird ein misslungener Roman wäre. Er ist in seiner Anhäufung von Schule, von erstem Kotzen, ersten Zigaretten, ersten Küssen, ersten Scheidungen und ersten Umzügen sogar oft ganz sympathisch. Und zumindest legt er sein poetisches Verfahren zu Beginn offen: "Wahrscheinlich gibt’s für die wirklich wichtigen Dinge, die man fühlt, keine Worte. Jedenfalls nicht die richtigen. (...) Weil man sich alles zurechtquatschen muss."

Wer jetzt die durchtriebene Hoffnung hegt, dass die anderen, der Jugend noch nicht so arg enteilten Debütanten der Saison etwas mehr bieten, ein bisschen gegen Moden revoltieren, vielleicht mit ein paar dekantierten Hypotaxen, einem überraschend altväterlichen Perückenton, eventuell sogar etwas literarischer Kneippkur für unser gealtertes Gemüt ... nun, schlagen wir mal ein anderes Romandebüt auf: "Mein Körper ist anders, weicher und länger alles, und ich habe superviele Sehnen überall, das kommt vom Joggen früher." Wer reicht uns jetzt eine Flasche Amselfelder?

Matthias Brandt: Blackbird. Roman; Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019; 288 S., 22,– €, als E-Book 18,99 €