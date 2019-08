Das größte Risiko für ein in A aufgegebenes Päckchen, nicht in B anzukommen, lauerte früher, im Zeitalter der Postkutschen, in einem dunklen deutschen Eichenwald. Heute, in Zeiten Internet-getriebener Lieferflotten, ist die Gefahrenlage komplizierter.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden