In den USA geht ein mysteriöses Lungenleiden um: Die Betroffenen – meist jüngere Menschen – befällt bisweilen so heftige Atemnot, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden müssen. Manche leiden auch an Fieber, Husten, Erbrechen und Durchfall, wie die Washington Post berichtet. Die fast hundert Fälle haben die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) auf den Plan gerufen. Ein möglicher Auslöser der Lungenerkrankungen: Nikotin spendende E-Zigaretten.

Mit dieser Meldung geht die Debatte um den dampfenden Tabak-Ersatz in die nächste Runde. Alles begann damit, dass echte Glimmstängel in Verruf geraten waren und Raucher weniger gesundheitsschädliche Alternativen suchten. Die Industrie lieferte: E-Zigaretten sollten 95 Prozent weniger schädliche Substanzen abgeben und Raucher trotzdem mit Nikotin versorgen. Besonders unter Jugendlichen kam die Botschaft an. Die sogenannten Verdampfer wurden zum Renner. Gerät jetzt auch die Rauchalternative ins Zwielicht? Befördern nun ausgerechnet die scheinbar weniger schädlichen E-Zigaretten junge Konsumenten reihenweise ins Krankenhaus?

E-Zigarette Hintergrund Was sind E-Zigaretten? Die heutige E-Zigarette hat der Chinese Hon Lik entwickelt. Sie besteht aus einem Mundstück, einem Akku, einem elektrischen Vernebler oder Verdampfer und einer Wechsel-Kartusche, in der sich eine Flüssigkeit (Liquid) befindet. Diese wird beim Ziehen am Mundstück vernebelt und inhaliert. Dabei erhitzt eine Heizspirale das Liquid. Ein Mikroprozessor steuert die Stromversorgung. Der Konsum von E-Zigaretten wird als Dampfen bezeichnet. In ihren einzelnen Bauteilen unterscheiden sich die E-Zigaretten, die es zu kaufen gibt. Eine klare Richtlinie, wie so ein Gerät aufgebaut sein muss, gibt es nicht, obwohl die Einzelteile die Wirkung des Dampfens beeinflussen können. Was ist drin? Die Liquids (Flüssigkeiten) der E-Zigaretten enthalten als Hauptbestandteile Propylenglykol, Wasser, Glyzerin, Ethanol, Nikotin und häufig verschiedene Aromastoffe. Sie werden verdampft. Liquids ohne Nikotin sind ebenfalls erhältlich. Einige davon wurden im Labor untersucht und enthielten allerdings geringe Mengen von als giftig bekannten Substanzen wie tabakspezifische Nitrosamine und Diethylenglykol (DEG), in Ausnahmefällen wurden sogar verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. E-Zigaretten enthalten keinen Tabak. Whiskey- oder Vanillegeschmack? Der Dampf, den man über die E-Zigarette inhaliert, entsteht aus aromatisierten Liquiden. Es gibt inzwischen Hunderte Geschmacksrichtungen – Kirsche, Vanille, Pfannkuchen, Whiskey, Tabak und, und, und. Die Liquide sind nikotinfrei und mit Nikotinzusätzen erhältlich. Die Tabakproduktrichtlinie reguliert inzwischen auch E-Zigaretten und erlaubt maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter in einer Liquidflasche. Wer dampft? Laut Verband des E-Zigaretten-Handels hat sich die Zahl der deutschen E-Raucher innerhalb von fünf Jahren von 300.000 auf drei Millionen im Jahr 2015 verzehnfacht. Zugleich rauchen mehr als 18 Millionen noch immer regelmäßig Tabakzigaretten. Rund 110.000 von ihnen sterben jährlich an den Folgen.

Die Gegner der elektrischen Rauchware spüren jedenfalls Aufwind. Behörden wie die CDC oder die amerikanische Food and Drug Administration haben die Produzenten der nikotinhaltigen E-Zigaretten schon lange im Visier – weil diese offensichtlich auf Absatzsteigerungen unter Jugendlichen zielen. Schließlich sehen die Geräte aus wie USB-Sticks, es locken verschiedene Geschmäcker, das soll insbesondere die junge Generation ansprechen. Hintergedanke: Wer früh an das abhängig machende Nikotin herangeführt wird, will oft nicht wieder davon lassen.

Bei Erwachsenen können E-Zigaretten zwar tatsächlich die Rauchentwöhnung erleichtern. Die jungen Konsumenten aber, so die CDC, würden später häufig von der nikotinhaltigen E-Zigarette auf herkömmliche Tabakprodukte umsteigen. Viele Jugendliche wissen noch nicht einmal, dass E-Zigaretten Nikotin enthalten, und zwar zum Teil ebenso viel wie Zigaretten. Haben die aktuell erkrankten amerikanischen Patienten Nikotinvergiftungen erlitten, weil sie ahnungslos via Verdampfer exorbitante Mengen des Nervengifts einsogen?

Nun sind hundert Erkrankungsfälle unter der Gesamtzahl der Elektro-Qualmer eine verschwindende Minderheit. Durch allergieauslösende Erdnüsse erkranken weit mehr Menschen. Klar ist aber: Was der Dauerkonsum von Nikotindämpfen in den Gehirnen von Jugendlichen anstellt, ist noch überhaupt nicht ausreichend untersucht. Die Hersteller verweisen gerne darauf, dass E-Zigaretten keine Arzneimittel sind; deshalb müssen sie vor der Zulassung auch nicht so akribisch auf (Neben-)Wirkungen getestet werden. Dennoch sollten bei potenziell suchterzeugenden Stoffen solche Daten gesammelt werden. Die jahrzehntelange Verharmlosungstaktik der Tabakindustrie darf sich nicht wiederholen.