Die Gegenseite: Deutschland plane mehr Stromleitungen, als es wirklich brauche, schrieb die Energieexpertin Claudia Kemfert vergangene Woche an dieser Stelle.

Bürgerinitiativen protestieren seit Jahren gegen Stromtrassen, die künftig Energie von Nord- nach Süddeutschland transportieren sollen. Sie wollten zwar die Energiewende, heißt es da, aber eine andere: mit dezentraler Erzeugung aus erneuerbaren Energien und Speichern, mit einer Optimierung der Netze und einer flexiblen Nachfrage. Vergangene Woche schrieb Claudia Kemfert in der ZEIT, eine solche Energiewende biete Alternativen zu den bisherigen Plänen. Und verspricht damit, was die Bürgerinitiativen wollen: Weniger Netze. Leider ist es nicht so einfach.

Jochen Homann ist seit 2012 Präsident der Bundesnetzagentur in Bonn

Ende 2022 wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet, der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist schon beschlossen. Wollen wir diesen Strom danach durch Wind- und Sonnenenergie ersetzen, brauchen wir die neuen Leitungen, um Entfernungen zu überbrücken. Denn die meisten dieser Großkraftwerke stehen rund um die Industrieregionen mit ihrem hohen Stromverbrauch im Westen und Süden Deutschlands oder direkt neben den Braunkohle-Abbaugebieten. Erneuerbarer Strom wiederum wird vor allem dort erzeugt, wo weniger Verbraucher zu finden sind – Windstrom zum Beispiel in den ländlichen Regionen im Norden und Nordosten Deutschlands und auf hoher See.

Stromtrassen Die Streckenverläufe der geplanten Stromautobahnen durch Deutschland © Carolin Eitel für DIE ZEIT

Es stimmt, die Betreiber der Stromnetze sind Monopolisten, die ihr Geld mit Leitungen verdienen. Die Schlussfolgerung von Frau Kemfert allerdings, dass der Ausbau des Netzes deswegen oftmals zu massiv geplant sei, stimmt nicht. Die Netzbetreiber unterliegen einer strengen Kontrolle durch die Bundesnetzagentur und dürfen neue Leitungen nur bauen, wenn Politik und Verwaltung diese für erforderlich halten. Deswegen überprüfen Elektroingenieure und Wissenschaftler in der Netzagentur regelmäßig die Ausbaupläne der Unternehmen in aufwendigen Modellrechnungen.

Wir stellen die Ergebnisse ins Netz, und jedermann hat die Möglichkeit, sie zu kommentieren. In der Vergangenheit haben uns dabei über 30.000 Stellungnahmen erreicht, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Zum Schluss stimmen Bundestag und Bundesrat über unsere Empfehlung ab. Ein höheres Maß an fachlicher und demokratischer Legitimation gibt es nicht.

Wir setzen bei der Überprüfung der Pläne noch dazu immer auf die Hilfe externer Wissenschaftler, zum Beispiel der RWTH Aachen oder der Technischen Universitäten in Graz und Dortmund. Das Ergebnis dabei war immer wieder, dass die Mehrzahl der von den Netzbetreibern vorgeschlagenen Leitungen zwar erforderlich sind. In der Regel aber haben wir die Planungen dennoch um gut ein Drittel zusammengestrichen. Alles Einsparpotenzial, technisches und wirtschaftliches, wird mitgedacht – auch in der Hoffnung auf künftige Innovationen. Das übersieht Frau Kemfert in ihrer Argumentation – von einem zu massiven Netzausbau kann keine Rede sein.

Auch die Idee, man könne den Ausbau mit dezentraler Erzeugung und Speichern reduzieren, ist unrealistisch. Die Ballungszentren lassen sich nicht nur mit regional erzeugtem erneuerbaren Strom versorgen. Dazu fehlen die Flächen und gelegentlich auch die politische Unterstützung.