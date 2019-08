Diese Musik ist hochabstrakt – und zugleich eminent körperlich. Sie ist körperlich wegen der warmen, weich schwingenden Bässe, die unter den Rhythmen und den Melodien dräuen und manchmal sich auch plötzlich aus dem Klanggrund erheben und große Räume eröffnen und den ganzen Körper umhüllen. Sie ist abstrakt wegen der komplizierten, mal fließenden, mal stolpernden und stockenden Beats, zusammengesetzt aus klitzekleinen Klangfitzeln, aus den Samples von knisternden Tüten oder blökenden Hörnern, von quakenden Enten oder kiebig krächzendem Raubvogelvieh. All diese Klänge werden in weite Echokammern gestellt, in denen jeder einzelne Schlag, jeder einzelne Sound sich in seiner eigenen Geschwindigkeit fortzubewegen und zu entwickeln scheint. Manchmal schuckern die Geräusche scheinbar fremd nebeneinander her; aber dann bildet sich aus den unscharfen, flirrend vibrierenden Bildern doch wieder eine musikalische Ganzheit.

