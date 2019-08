Norbert Hofer kann auch Kante. Der freiheitliche Parteichef, üblicherweise ein konzilianter Schmeichler mit von Güte umflortem Blick, sieht die Zeit für klare Worte angebrochen. Zumindest in einem Punkt. In mehreren Interviews – zuletzt in den Sommergesprächen des ORF – verhärtete sich plötzlich sein mildes Mienenspiel, verengten sich seine Augen, wenn die Zukunft seines Vorgängers zur Sprache kam. Ein Comeback Heinz-Christian Straches, des vormaligen Vizekanzlers und gefallenen blauen Ritters, komme allenfalls in der Wiener Kommunalpolitik infrage und auch nur dann, wenn alle Ermittlungen gegen ihn entweder eingestellt werden oder mit Freisprüchen vor Gericht enden. Selbst in diesem Fall: "Einfach wird das nicht."

Keine gute Kunde für Ibizaner Strache, der sich immer tiefer in die Rolle eines Opfers, gegen das sich die halbe Welt verschworen hat, verkriecht und insgeheim davon fantasiert, im Wiener Gemeinderatswahlkampf im nächsten Jahr glorreich in die politische Arena zurückzukehren. Wien, das ist seine Homebase, da startete er seine Karriere und knüpfte ein Netz loyaler Unterstützer, die ihm sogar sein selbstmörderisches Gerede auf dem Insel-Video nicht verübeln – es sei ja eine Falle gewesen und alles nur ein besoffener Ausrutscher. Von der Landesorganisation in der Hauptstadt erhält er finanzielle Unterstützung, bekommt er einen Dienstwagen, Bodyguards und ein Büro mit zwei Mitarbeiterinnen zu Verfügung gestellt. Viel Aufwand für einen, dessen Karriere krachend zerschellt ist. Nun scheint allerdings Nachfolger Hofer ihm verdeutlichen zu wollen, wie weit Vorstellung und Wirklichkeit auseinanderklaffen.

Strache, der, völlig außer Kontrolle geraten, wie eine entfesselte Flipper-Kugel zwischen den politischen Bumpern hin und her zischt, wird dadurch immer mehr zu einer Belastung für seine Partei und deren Obmann. Weder gelingt es Hofer, das aufsässige Parteimitglied zurück ins Glied zu beordern, noch kann er dessen Rachefeldzug eindämmen. Parteiräson ist ein Begriff, dessen Bedeutung Strache unbekannt sein dürfte. Mitten im Nationalratswahlkampf, in dem die Freiheitlichen bemüht sind, den Eindruck eines staatsmännischen Verantwortungsträgers zu vermitteln, schlitterte die Partei in eine Zerreißprobe. Ganz auf den Problempolitiker verzichten wollen und können die Freiheitlichen nicht. Dazu ist das Netzwerk seiner Unterstützer in den sozialen Medien zu kostbar. Auch wäre ein Ausschluss – etwa wegen parteischädigenden Verhaltens – hoch riskant und könnte mit einer Abspaltung einiger blauer Fundamentalisten enden. Norbert Hofer balanciert auf einem schmalen Grat, versucht seine Partei auf möglichst weite Distanz zu der Privatperson Strache zu manövrieren. Doch der frühere Vizekanzler nutzt die viele Freizeit, über die er nun verfügt, seine politische Heimat immer tiefer in ein Dilemma zu treiben. Der Konflikt wird vermutlich am blauen Parteitag in Graz neue Nahrung bekommen.

Als am Mittwoch vergangener Woche bei Strache, seinem Ibiza-Twin Johannes Gudenus, dem früheren freiheitliche Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs, dem Glücksspielboss Harald Neumann sowie dem blauen Günstling Peter Sidlos Hausdurchsuchungen samt Beschlagnahme der Mobiltelefone stattfanden, beklagte sich der gefilzte Politiker bei Freunden bitter darüber, dass es weder Hofer noch dessen parteiinterne Nemesis Herbert Kickl für nötig fanden, den gefallenen Parteiführer gegen die angebliche Justizwillkür in Schutz zu nehmen.

Die Anordnung zur Hausdurchsuchung basiert auf der anonymen Anzeige eines Insiders, welche sowohl die Korruptionsstaatsanwaltschaft wie auch ein Richter so "plausibel" fanden, dass sie sich entschlossen zu handeln. Im Kern wird dem blauen Quartett ganz gewöhnlicher Postenschacher vorgeworfen. Die freiheitlichen Politiker sollen im Mai vergangenen Jahres bei der Neubesetzung des Vorstandes der teilstaatlichen Casino Austria ihren Schützling Sildo auf den Posten des Finanzchefs gehievt haben, indem sie dem Casino-Miteigentümer Novomatic künftige legistische Hilfestellungen angeboten haben im Austausch für eine Unterstützung bei der Personalie. Sildo landete auf dem Topjob, obwohl ihn ein Personalberater für ungeeignet hielt und er dem Anforderungsprofil nicht entsprach. Alle Beteiligten bestreiten, wie zu erwarten war, die Anschuldigungen. Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass ein FP-naher Verein von dem Gumpoldskirchener Glücksspielkonzern Zuwendungen in der Höhe von 200.000 Euro eralten hatte.

Als im Februar 2018 eine Novelle zum Glücksspielgesetz vom Finanzminister ausgeschickt wurde, die eine Festigung des Spielbank-Monopols der Casino AG vorsah und daher die Bestrebungen von Novomatic, in das Roulette-Geschäft einzusteigen, blockierte, dürfte der zuständige Staatssekretär Fuchs eingegriffen haben. Die Novelle wurde wieder zurückgezogen und verschwand in der Aktenablage. Das Gesetz wurde nie geändert.