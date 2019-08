Alles muss er selber machen. Holger Zastrow steht auf dem Marktplatz des Städtchens Königsbrück neben einem einsamen Wahlstand und schaut unzufrieden drein. Auf der halbstündigen Fahrt von Dresden hierher ist ihm aufgefallen, dass an den Laternenpfählen viele Plakate mit ganz vielen Kandidaten hängen – nur keine mit Zastrow.

"Was also werde ich heute Abend tun müssen?", fragt er. "Na, ich werde natürlich losziehen und welche aufhängen." Der Vorsitzende und Spitzenkandidat der sächsischen FDP ist per Motorrad angereist, 136 PS. Er wolle "richtig Gas" geben, gegen Berufspolitiker, Bürokraten und andere Besserwisser, für schnelles Bauen, Breitband und Basisarbeit. "Einfach machen!" steht auf den Plakaten, und der Macher, das ist er, Holger Zastrow. "Die Politikblase", sagt er, "hat mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun."

Das Problem ist, dass sich dieser Mann schon ziemlich lange in dieser Blase aufhält, genauer: seit dem vorigen Jahrhundert. Im November 1999, als der Präsident in den USA noch Bill Clinton hieß und der FDP-Bundeschef Wolfgang Gerhardt, wurde Holger Zastrow zum Vorsitzenden der sächsischen FDP gewählt. Seitdem erlebte er alles: Erfolge und Niederlagen, Regierungsmacht und Oppositionsleid, die Rückkehr ins Parlament und den Rausschmiss.

Am 1. September will er die FDP zurück in den Landtag führen und am besten zurück in die Regierung, die sie schon einmal, von 2009 bis 2014, mit der sächsischen Union gebildet hat. "Es gab Fehler", sagt er. "Aber ich habe aus ihnen gelernt." Selbst in seiner Partei nehmen ihm das längst nicht alle ab. Im Februar, auf dem Listenparteitag für die Landtagswahl, schafften es einige seiner Kritiker auf vordere Plätze. Im April, zur Wiederwahl zum Landeschef, stimmte ein gutes Drittel der Delegierten gegen ihn. Danach forderte der Kreischef seines Dresdner Heimatverbandes Zastrow öffentlich auf, endlich etwas von seiner Macht abzugeben.

Viele im sächsischen Politikbetrieb deuten den Streit als Generationenkonflikt. Einige sehen darin auch einen Angriff auf den nationalliberalen Kurs, für den Zastrow seit zwei Jahrzehnten steht. Er revanchierte sich. Bei der Dresdner Stadtratswahl Ende Mai erhielt er mit 11.313 Stimmen das beste Ergebnis aller Bewerber – was ihn in seinem Plan bestärkte, als erster Liberaler in der bundesrepublikanischen Geschichte einen Landtagswahlkreis zu gewinnen. Er suchte sich dafür Bautzen 3 aus, wo einst der frühere CDU-Premier Stanislaw Tillich mit absoluter Sicherheit gewählt wurde. Der steht nun nicht mehr zur Wahl.

Seine Kritiker, sagt Zastrow, "sind doch bloß Theoretiker, die erst drei Jahre in der Partei sind und noch nix gerissen haben. Ich will die Leute gewinnen." Zum Wahlkreis gehört auch Königsbrück, wo sich der Direktkandidat inzwischen warmgeredet hat. Er bestellt sich Spezi zur Pizza mit Pfifferlingen und erzählt davon, warum er Menschen verstehe, die von den Parteien enttäuscht seien und auch von manchem, was nach der Wiedervereinigung geschah: "Wir sind doch alle Wendekinder." Zastrow, aufgewachsen in einer Dresdner Plattenbausiedlung, Lehrerkind, hatte gerade den Grundwehrdienst absolviert, als sich am 4. Oktober Tausende Menschen vor dem Dresdner Hauptbahnhof versammeln. Sie warten auf die Züge aus Prag mit den Botschaftsflüchtlingen, die in den Westen ausreisen dürfen. Einige haben vor, die Waggons zu kapern. Am Abend eskaliert die Situation.

Der junge Zastrow ist mittendrin. Eigentlich, sagt er, habe er bloß in die Disco gewollt. Als er dort nicht hineinkommt, hört er, dass am Hauptbahnhof "was los" sei. Aus Neugier fährt er hin und befindet sich plötzlich im Tumult. "Als die Transportpolizei die Steine aus dem Gleisbett auf uns schmiss, da habe ich sie zurückgeworfen." Diese Nacht habe ihn politisiert. Noch im Herbst gründet Zastrow die jungliberale Aktion, einen FDP-Jugendverband, und gelangt so in die Partei. Er wird Chef der sächsischen Parteijugend und übernimmt immer mehr Funktionen, um 1999 Landeschef zu werden. Kurz zuvor ist die FDP bei der Landtagswahl endgültig zur Splittergruppe abgestiegen. Nur 1,1 Prozent der sächsischen Wähler hatten ihr noch die Zweitstimme gegeben.

Fünf Jahre später führt er die Partei mit fast sechs Prozent in den Landtag, weitere fünf Jahre später mit zehn Prozent in die Regierung. Die Liberalen erhalten die Ministerien für Wirtschaft und Justiz und machen keine gute Figur. Zastrow weigert sich, selbst ins Kabinett zu gehen, er bleibt Landtags-Fraktionschef. "Ich wollte nicht meine Firma wegen der mutmaßlich kurzen Karriere als Minister aufs Spiel setzen", sagt er.