Was den Klimaschutz anlangt, verhalten sich die Parteien ähnlich wie Industriekonzerne, die große Schuld auf sich geladen haben, dumm dastehen und im letzten Augenblick Anzeigen schalten: "Wir haben verstanden." Die Idee krempelt seit den Europawahlen die Regierungs- und die Parteienpolitik um und erhält allgemeine Zustimmung. Es sieht nach einem erfolgversprechenden Thema für die kommenden Jahre aus – und schon möchte jeder Speerspitze sein, sogar die CSU aus dem von Wärmegewittern geplagten Bayern. Der Klimaschutz löst zumindest in den meinungsfreudigen Schichten der deutschen Bevölkerung Euphorie aus, er weckt Begeisterung auch unter den Jüngeren, ja er stattet, so der Anschein, Politik überhaupt wieder mit Sinn aus. Das ist etwas Neues und Bemerkenswertes, und so viel Anfang war selten.

Zur Begeisterung gehört, dass Skepsis daneben nur ungern gehört wird. Denn plötzlich beginnt alles ganz einfach und eindeutig zu werden: In der klimaneutralen Welt werden alle Gründe für Migration wegfallen, und auch der Kapitalismus wird ökologisch gezähmt. Die Rezession tut gut, weil die Autobauer endlich abgeseift werden, die Rechten toben irgendwo in der ostdeutschen Ferne herum, während die SPD mit sich und ihren sozialpolitischen Endspielen beschäftigt bleibt, kurz: Die Freitagsdemos haben auch für Papa und Mama ein griffiges Weltbild zurückgelassen.

In Stimmungslagen wie diesen, die mit Wahrheit und Weltgeschichte liiert sind und die mit dem Verweis auf eine baldige, wenn nicht schon eingetretene Unumkehrbarkeit der Entwicklung zum kollektiven Tod jeden Widerspruch ausschließen, gibt es keine Außenpositionen mehr. Wer möchte seine Nachkommen leiden wissen? Also von innen her gefragt: Was wäre denn eine konsequente Politik des Klimaschutzes? Was setzt sie voraus, und welche Folgen hätte sie? Die Grünen müssen über solche Fragen nachdenken, wenn sie womöglich bald die Regierung stellen. Sie müssen beweisen, dass mit ihnen etwas politisch Neues beginnt, getragen von einem Wahlvolk, das die unbedingte Priorität von Klimaschutzmaßnahmen mehrheitlich unterstützt. Dann müsste die von Ängsten und Hoffnungen gleichermaßen geprägte Stimmung auf Dauer gestellt werden. Sie wäre dann Hauptquelle von politischer Legitimität, sie trüge eine Politik der wissenschaftlichen Wahrheiten und der erdgeschichtlichen Dimension.

Konsequente Klimapolitik ist eine Politik des Verzichts

Gelingt es dann darüber hinaus, per Regierungshandwerk alle anderen Politikfelder zu hierarchisieren und dem einen, großen Ziel unterzuordnen, wäre Klimapolitik nach Lage der Dinge eine Politik der Askese. Es wäre zum ersten Mal eine Politik des Verzichtes, die nicht ökonomischen Zwängen, sondern ethischen Notwendigkeiten folgt. Die irrwitzig mobilitätsfreudige, wo nicht SUV-selige, die fleischfressende, seltene Erden vertelefonierende Fülle würde eingeschränkt werden, obwohl sie möglich bleibt (und mit Sicherheit irgendwo weiterhin lockt, als Insel der Bedürfnisbefriedigung und der alten, individualistischen Freiheiten).

Aber dass alles so weitergeht wie bisher, dass für sämtliche Dinge und Gewohnheiten ein CO₂-neutraler Ersatz zur Verfügung steht, die Welt sich mit tollen Technologien nachhaltig verwandelt, während die Innenstädte weiter glitzern und sich die Aktienkurse auf neue Höhen schieben, ist ein Märchen für Unionswähler. Alt-Ökos sehnen die Schrumpfung unseres kollektiven Daseins schon seit Jahrzehnten herbei. Noch einmal: Es ginge im Kern um Rückbau, nicht um klimafreundlichen Behelf. Sämtliche ums Regenerierbare kreisenden Bemühungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie von Verhaltensänderungen und Verzichtsleistungen begleitet werden. Die biopolitisch hochdisziplinierte und dabei sich selbst verwirklichende Fachkraft in der Kreativ- oder Digitalwirtschaft wird als Zukunftsmodell wohl ein urbanes Randphänomen bleiben, gewissermaßen eine Berliner Fantasie. Es wird Verlierer geben und Unbefriedigte.

Verzichten müssen die Kinder. Ihre Eltern, die Babyboomer, können mit ihren vergleichsweise hohen Pensionen noch einem reichhaltigen Alter entgegensehen, notfalls retten sie sich in ihre Erinnerungen an den dicken Wagen von früher und an die Australienurlaube mit carbon footprint, so groß wie von Gulliver. Die kommenden Generationen werden eingezogener leben, regionaler, bescheidener, weniger Kosmopolitismus, weniger kulturelles Weltwissen, das mit Reisen zu tun hat. Sind danach die Digitalkonzerne ebenso reguliert, wird auch aller universale Vernetzung eingeschränkt. Überhaupt zieht sich dann die Welt in Deutschland wieder zusammen. Mit weniger Globalisierung gibt es andererseits wieder nationale Industrie- und "echte" Sozialpolitik.

Natürlich wird keine Öko-Diktatur errichtet werden. Die Disziplinierung kommt ganz aus dem Inneren, die Motivation wird "intrinsisch" sein, wie die Psychologen so schön sagen. Das "Nudging" blüht – überall kleine Anstöße und Ermutigungen zum Wohlverhalten. Belohnungssysteme werden neu erfunden, sie kreisen dann um soziale Anerkennung und gewähren das Gefühl, dem Kollektiv so richtig und vollgültig anzugehören. Indem eine langfristige Klimapolitik auf stabile Mentalitäten angewiesen ist, empfiehlt sich eine Art Reformatierung der Gesellschaft. Wärme ist der neue Bonus. Denkbar ist daneben auch ein neues Achtundsechzig, denn ganz konfliktfrei kann das Ganze ja nicht sein. Die Jüngeren begreifen irgendwann, dass Klimaschutz mit Generationengerechtigkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass sämtliche Lasten sie tragen. Vielleicht reiben sie es den Alten, die alles versauten, eines Tages gehörig unter die Nase.