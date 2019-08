Geschäftsleute, Beamte, Bürger, die sich nicht trauen, sich offen auf den Demonstrationen zu zeigen – Zehntausende Hongkonger spenden für den Kampf um Autonomie: Bereits im Juni sammelte die Protestbewegung online binnen neun Stunden knapp eine Million Euro ein. Mit dem Geld schalteten Aktivisten vor dem G20-Gipfel in Osaka großflächige Anzeigen in 20 internationalen Zeitungen, darunter in der Financial Times, dem Guardian und der Süddeutschen Zeitung. Darin forderten sie die Regierungschefs der größten Volkswirtschaften dazu auf, Druck auf Peking auszuüben, um Hongkongs Sonderrechte zu wahren.

Anfang dieser Woche legten die Aktivisten nach: Am Montag schalteten sie Appelle in elf internationalen Medien, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hongkong fällt ist der ganzseitige Beitrag betitelt, darunter fordern die Autoren: "Wir brauchen Ihre Hilfe. Die Uhr tickt."

Hinter den Anzeigen steckt eine der vielen Demonstrantengruppen ohne fixe Strukturen, die in diesen Tagen Öffentlichkeitsarbeit betreiben. In Windeseile entwerfen sie Motto-Bilder fürs Internet, veröffentlichen Videos in den sozialen Medien und fertigen Protestposter an. Pressesprecher vermitteln Interviews mit Aktivisten an ausländische Journalisten. In den Gruppen engagieren sich professionelle Fotografen, Filmschaffende, Übersetzer, Werbeleute und Programmierer. Auch viele andere Berufsgruppen leisten Unterstützung: Handwerker zeigen den Protestierenden in Videoanleitungen, wie man am schnellsten Straßenblockaden und robuste Schutzschilde aus Pappkarton baut. Karatelehrer trainieren Protestierende in Selbstverteidigung. Sozialarbeiter und Psychologen sind zur Stelle, wenn Jungdemonstranten Trost suchen.

Diesen Freitag ist die nächste Aktion geplant: Die Demonstranten wollen zum 30. Jahrestag des "Baltischen Wegs" eine 32 Kilometer lange Menschenkette durch die Stadt bilden – 1989 schlossen sich über eine Million Esten, Litauer und Letten auf 650 Kilometern zusammen, um für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu demonstrieren.