Eine der zentralen Fragen der sogenannten Gegenwart betrifft die Skin-Care-Routine, also das, was Sie mit Ihrer Haut morgens und abends machen. Auf YouTube kann man sich stundenlang ansehen, welche Substanzen Liv Tyler und Gwyneth Paltrow und Alessandra Ambrosio und viele andere in welcher Reihenfolge auf ihr Gesicht applizieren (Seren, Öle, Exfoliation, you name it). Und wenn Sie jetzt denken, hahaha, diese Dummis, haben die nichts Besseres vor, dann ist das nachvollziehbar, ja, dieser frauenfeindliche Bitch-Reflex zuckte mir auch durchs Gehirn, als ich gerade nichts Besseres vorhatte und Liv Tyler bei der Ausführung der FÜNFUNDZWANZIG Schritte ihrer Beauty-Routine zusah. Dabei geht es bei der Veröffentlichung der eigenen Skin-Care-Routine um nicht weniger als das eigene Leben und darum, wie gelungen es ist, es geht um die Möglichkeit, sich auszuweisen als Kennerin eines hochdifferenzierten und teilweise ideologisch aufgeladenen (bio, vegan, umweltfreundlich und noch komplizierter) Konsumangebots. Das böse Wort "Konsum" ist hier allerdings völlig deplatziert, weil die Konsumentin eben nicht konsumiert, sondern etwas für sich tut, achtsam ist, auch der Umwelt gegenüber (und außerdem distinktionsmäßig gewinnt, so wie andere das im Umgang mit Wein oder Motorbooten tun).

Gleichzeitig heben die Skin-Care-Routine-Interpretinnen gewissermaßen den Fehdehandschuh auf, den ihnen die Schönheitsindustrie hingeworfen hat, und bekämpfen in ihren pastellfarbenen, gut gelaunten Videos ihre als defizitär gedachten Körper, was man insgesamt eigentlich nur als Win-win-Situation bezeichnen kann. Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen, denn ich sprühe mir, während ich diesen Text schreibe, immer wieder mit Himbeer- und Gurkenextrakt versetztes Thermalwasser ins Gesicht, weil der Hersteller des Produkts verspricht, dass dadurch in meinem Gesicht irgendwas jünger werde, und das vielleicht Interessanteste an dieser Konstellation ist, dass wohl weder der Gurkenthermalwasser-Hersteller noch ich daran glauben (aber wo ist eigentlich das Problem, ich glaube doch auch Michel Houellebecq nicht alles, was er schreibt). Noch interessanter ist, dass der Spiegel in seiner jüngsten Titelgeschichte genau darüber schrieb (Anti-Aging-Sachen eher wirkungslos), ich das bereits vorher wusste und mir die Ausgabe aber trotzdem kaufte.