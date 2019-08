Hat es so etwas schon mal gegeben? Eine große, stolze Partei kollabiert und findet für den drohenden Untergang nicht einmal eine Sprache; vor aller Augen spielt sich ein bestürzender Vorgang ab, allerdings im Gewande der Bürokratie: Dreiundzwanzig Veranstaltungen, ein fünfmonatiger, sechsstufiger Prozess der Vorsitzenden-Findung, und die verbliebenen Führungsleute taktieren um eine Macht, die in hohem Tempo durchs Stundenglas rinnt, oder nehmen gleich Reißaus vor einer politischen Verantwortung, die ihnen als persönliche Zumutung erscheint. Selbst als mit Olaf Scholz in der vergangenen Woche endlich, endlich der erste Kandidat aus der ersten Reihe antrat, geschah das mit einem Seufzer; der Vizekanzler gibt sich keineswegs den Anschein, als habe er Lust auf den Vorsitz oder eine zündende Idee, sondern als hätte er beim Losen mit Hubertus Heil und Heiko Maas einfach das kürzere Streichholz gezogen. Man sollte dieses abgebrochene Streichholz im SPD-Museum ausstellen, direkt neben Bebels Uhr.

Das Seufzen beruht nebenbei gesagt auf Gegenseitigkeit, denn aus Sicht der Partei steht Olaf Scholz für das unverfälschte Weiter-so, weiter-soer als Scholz geht gar nicht. Und das bei – demoskopisch – derzeit 14 Prozent Belohnung für den Kurs der schieren Sachlichkeit.

Die SPD geht also vielleicht kaputt – und keiner schreit und keiner weint und keiner riskiert sein politisches Leben, die absolute Ausnahmesituation als fingierter Normalvollzug, eine Partei in Angst, aber ohne die Kraft, auch nur zu zittern. Hat es so etwas schon mal gegeben?

Wohl kaum. Wer diesen Prototyp der deutschen Parteiengeschichte verstehen will, kann beim Verfall der Arbeitermilieus und bei der Groko-Gefangenschaft nicht stehen bleiben, sondern muss tief in die Seelengeschichte der Partei einsteigen, dahin, wo die Urangst der SPD sitzt; der wird dann auch bei Helmut Schmidt und Herbert Wehner landen, aber vorher noch einen Umweg über die Grünen nehmen müssen. Doch die Reise lohnt sich, denn wenn es um die SPD geht, geht es nie nur um die SPD, sondern um die Republik.

Vielleicht hilft es also für das bessere Verständnis der existenziellen SPD-Krise, erst einmal einen Blick auf die Grünen zu werfen. Denn dort finden sich Phänomene oft in handlicherer, leichterer Form, die bei der SPD wegen ihrer Übergröße und Überschwere nur schwer zu erkennen sind.

Zum Beispiel die Verwechslung der Geschichte einer bestimmten Generation mit der Geschichte der Partei. Die Grünen sind seit ihrer Gründung vor vier Jahrzehnten stark geprägt von der Generation Joschka Fischer (Jahrgang 1948), Winfried Kretschmann (ebenfalls 1948) oder Ralf Fücks (1951). Sie alle waren in ihrer Jugend politische Extremisten, Kommunisten oder militante Anarchisten. Ihre zentrale biografische Bewegung ist die der Läuterung, der Ort ihrer Heilung waren die Grünen, das Mittel der Selbst- und Fremdrettung war die offensive Adaption der bundesdeutschen Gegebenheiten sowie ein umfassendes Radikalitätsverbot – auf eine Formel gebracht: Erfolg durch Anpassung. Maßstab grüner Politik war stets die maximale Entfernung zu den Ursprüngen jener Biografien. Und, um auch dies zu sagen: Das war für die Grünen und die Republik ziemlich lange eine gute Geschichte, sie hat beide Seiten, die Grünen wie das Land, unterm Strich besser gemacht.

In die Krise kam dieses Erfolgsrezept, als immer offenkundiger wurde, dass die ökologischen Probleme allein mit den Bordmitteln der Bundesrepublik, mit ihrer gradualistischen, kleinen Politik nicht zu bewältigen sein würden. Der maximale Abstand zu den Ursprüngen der eigenen Biografie führte zu einer wachsenden Entfernung von der materialen Dringlichkeit des ökologischen Problems.