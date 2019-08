Bevor es losgeht, droht bereits die erste Niederlage. Klara Geywitz, die Frau, die sich Olaf Scholz als Partnerin für den SPD-Vorsitz ausgesucht hat, bewirbt sich bei der brandenburgischen Landtagswahl am 1. September für das Direktmandat in Potsdam-Mitte. Seit 2004 hat sie es immer gewonnen. Doch in Umfragen liegt sie derzeit bis zu sechs Punkte hinter der Grünen-Kandidatin. Kann Geywitz den Trend nicht drehen, startet sie am 4. September in den fünfwöchigen Bewerbungsmarathon um den höchsten Posten der SPD als Geschlagene. Das ist das eine Problem. Das andere, größere lautet: Sie ist wie Olaf.

Wenn man ein bisschen böse zu Scholz sein wollte – und in der SPD gibt es nicht wenige, die das wollen –, dann könnte man sagen: Er hat mit maximalem Einsatz eine Frau gesucht, die sich minimal von ihm unterscheidet.

Auf den ersten Blick ist Geywitz zwar ganz anders als Scholz: Sie wuchs im Osten auf, er im Westen; sie ist 43 Jahre alt und hat drei Kinder, er ist 61 und kinderlos; sie ist unerfahren in der Bundespolitik, er seit Jahrzehnten dabei. Aber wer Geywitz aus der Brandenburger Landespolitik kennt, für den ist offensichtlich, wie stark diese Frau Scholz ähnelt. Und zwar sowohl in ihren Überzeugungen als auch in ihrem Stil. Sie ist parteiintern eisern mittig – wie Scholz. Sie hat Karriere gemacht als kühle, intelligente Strategin – er als kühler, intelligenter Stratege. Sie hat einen scharfsinnigen, trockenen Humor, den längst nicht jeder versteht, aber eher nicht das Talent, Bürgerherzen im Sturm zu erobern – alles wie bei ihm.

Geywitz kommt aus der einzigen Region in Deutschland, in der die SPD seit 30 Jahren ununterbrochen die Regierung anführt, aus Brandenburg eben. Hier haben die Sozialdemokraten noch Selbstbewusstsein, und hier prägte Geywitz ihre Partei jahrelang als Generalsekretärin. Wer aber glaubt, Scholz habe sie als Partnerin ausgesucht, weil sie ein Leichtgewicht sei, der irrt sich wahrscheinlich. Geywitz ist geübt darin, mächtige Männer vor den Kopf zu stoßen. Als Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke vor zwei Jahren nach heftigen Protesten sein wichtigstes Reformprojekt absagte, eine Kreisgebietsreform, schmiss ihm Geywitz den Posten der Generalsekretärin vor die Füße. Botschaft: Du magst dich beugen, ich nicht!

Die Resolutheit, die der Potsdamerin nachgesagt wird, könnte helfen, jenen Mangel zu beheben, mit dem das Duo Geywitz/Scholz nun ins Vorsitzendenrennen geht. Die anderen Bewerberteams – von Kampmann/Roth über Lauterbach/Scheer und Pistorius/Köpping bis Stegner/Schwan – präsentierten sich stets im Duett, wodurch die Frage nach der Augenhöhe gar nicht erst aufkam. Nun hieß es zunächst: Scholz sucht Frau. Doch nur die Frau zu sein, die da ist, weil ein Mann, der modern sein und etwas werden will, eine an seiner Seite braucht – diese Rolle wird Geywitz garantiert nicht besetzen.

Mit dem Eiserne-Mitte-Duo kommt nochmals Bewegung ins Kandidatenfeld. Zum einen, weil in dem Modell "Scholz findet Scholzin" für zahlreiche linke Sozialdemokraten zu viel Scholz steckt, um das einfach so zu akzeptieren. Zum anderen, weil Scholz-Skeptiker das Duo für schlagbar halten – nur leider nicht von den linken Kandidaten, die bislang antreten. Und deshalb wächst der Druck auf Juso-Chef Kevin Kühnert. Bisher wurde stets geraunt, in einem Duo Lars Klingbeil plus Frau werde Kühnert als Generalsekretärs-Kandidat antreten. Doch das hatte sich in dem Moment erledigt, als Manuela Schwesig den beiden – wie übrigens auch manch anderem – eine Absage erteilte.

80.000 Jusos, ein Fünftel aller Sozialdemokraten, plus weite Teile des linken Flügels wollen einen SPD-Chef Scholz nicht einfach hinnehmen. Ihr Wunschkandidat, der leibhaftige Anti-Scholz Kühnert, wird trotz des Drucks wohl nicht zur Wahl stehen. Deshalb neigen nun Teile des linken Flügels zu einem anderen Plan: Wir formulieren unsere Forderungen und machen jene beiden stark, die das Duo Scholz/Geywitz am meisten fürchten muss – und das sind, der linken Auffassung nach, Boris Pistorius und Petra Köpping, der niedersächsische Innenminister und die Integrationsministerin aus Dresden. Um ganz nach oben zu kommen, könnten die beiden auf linke Stimmen angewiesen sein. Ein Gegengeschäft zu beiderseitigem Nutzen.

Das Vorhaben, ausgerechnet auf den niedersächsischen Innenminister und die sächsische Integrationsministerin – er eine Art Mini-Schily, sie eine notorische AfD-Versteherin – zu setzen, zeigt das ganze strategische Dilemma der Linken. So chaotisch gehen die Scholz-Gegner vor, dass ihnen am Ende nichts anderes übrig bleibt, als einen zu unterstützen, den sie nicht mögen, um einen zu verhindern, den sie verachten. "Wir sind dann nur noch der Veto-Player", sagt ein führender Linker. Und Kühnert bliebe dort, wo er jetzt schon ist: am Rand.