Zivile Krankenhäuser genießen im Krieg besonderen Schutz, "sie dürfen unter keinen Umständen das Ziel von Angriffen sein". So steht es in den Genfer Abkommen, der Grundlage des humanitären Völkerrechts im Fall von bewaffneten Konflikten. Keine Kriegspartei hat dieses Gebot in den letzten Jahrzehnten so systematisch missachtet wie das Assad-Regime im Krieg in Syrien.

Mindestens 500 Angriffe auf medizinische Einrichtungen in oppositionellen Gebieten – meist aus der Luft – gehen nach Angaben der amerikanischen Menschenrechtsgruppe Physicians for Human Rights auf das Konto des Regimes und seines Verbündeten Russland. Amnesty International spricht von "vorsätzlichem und systematischem" Beschuss medizinischer Einrichtungen, um die Bevölkerung in oppositionellen Gebieten in die Flucht zu treiben. Zuletzt offenbar auch mit der unwillentlichen Hilfe der Vereinten Nationen.

Nach acht Jahren Krieg halten die Rebellen, überwiegend radikale Islamisten, nur noch die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes. Ein Waffenstillstandsabkommen, ausgehandelt von Russland und der Türkei, war im April zusammengebrochen. Seither fliegen syrische und russische Kampfbomber wieder Luftangriffe – auch auf Krankenhäuser. Die genauen Koordinaten haben sie in mehreren Fällen offensichtlich von den UN. Die allerdings glaubten zunächst, die Kliniken damit zu schützen.

Ärzte und lokale NGOs in oppositionellen Gebieten haben in den vergangenen Jahren, oft mit dem Geld westlicher Regierungen, OP-Säle und ganze Krankenstationen in unterirdische Tunnel oder unscheinbare Gebäude verlegt und alle typischen Kennzeichnungen wie das rote Kreuz oder den roten Halbmond entfernt. Das half nicht immer, oft gaben Spitzel die Ortsangaben an das Regime weiter.

In Syrien betreiben die UN einen sogenannten deconfliction-Mechanismus: Humanitäre Helfer in einem Kriegsgebiet, also auch Sanitäter, Ärzte und zivil betriebene Krankenhäuser, geben ihre Aufenthaltsorte, geplante Hilfskonvois oder Evakuierungsrouten an die UN, die sie wiederum als no-strike list (Nichtangriffsliste) an die Kriegsparteien weiterleiten. Dieses System funktionierte einigermaßen, als die US-geführte Koalition in Syrien ihren Luftkrieg gegen den "Islamischen Staat" begann.

Es funktioniert offensichtlich nicht im Fall der syrischen Luftwaffe. Trotzdem hatten in den vergangenen Monaten NGOs, die im oppositionellen Nordwesten Syriens Dutzende medizinische Einrichtungen betreiben, ihre GPS-Daten auf die no-strike-Liste der UN setzen lassen. Diese wurde von den UN an Russland weitergegeben, in der Hoffnung, das russische Militär werde keinen so offensichtlichen Bruch des Völkerrechts wagen und auch seine syrischen Verbündeten von Angriffen gegen no-strike-Ziele abhalten. Eine Fehleinschätzung. In den ersten drei Monaten der Offensive in Idlib wurden mindestens neun gelistete Krankenhäuser und Kliniken durch Luftangriffe völlig oder teilweise zerstört.

Manche der überlebenden Ärzte und Krankenschwestern haben ihre Kliniken zwischen den Ruinen anderswo aufgebaut und hüten sich, noch einmal ihre Koordinaten weiterzugeben. Andere hoffen, der Tod von Patienten und Mitarbeitern werde irgendwann als juristischer Beweis für die Kriegsverbrechen herangezogen. Russland und Syrien weisen sämtliche Vorwürfe zurück. Alle Gesundheitseinrichtungen in Idlib, so der syrische UN-Vertreter Baschar al-Dschafari, seien "außer Betrieb" und von "Terroristen" kontrolliert – nach Lesart des Regimes also zum Abschuss freigegeben. Die Offensive geht unvermindert weiter. Die UN sprechen inzwischen von einem drohenden "Blutbad", die no-strike-Liste ist Makulatur. Hunderttausende von Syrern fliehen derzeit vor den Kämpfen Richtung türkische Grenze.