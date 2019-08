Was geschieht, wenn die Republik auf zwei Wahlkämpfe starrt, als ließe sich hier die Vorgeschichte einer unvermeidlichen Katastrophe besichtigen? Wenn alle sowieso das Schlimmste erwarten und es nur noch um die Frage geht, wo es am allerallerschlimmsten wird – in Brandenburg oder in Sachsen?

Vielleicht geschieht dies: Eine gewisse Lockerheit zieht ein. Ein Kampfesmut. Aber Panik? Wer den Wahlkampf in Sachsen und Brandenburg gesehen hat in den vergangenen zwei, drei Wochen, der konnte Menschen erleben, die gar nicht wahrhaben wollen, dass hier alles ganz schrecklich werden wird. Sind die alle verrückt? Oder, noch viel verrückter: Wird es am Ende gar nicht so schrecklich? Kann Wahlkampf – in Zeiten, in denen angeblich alle in Furcht zerfließen – sogar Freude machen?

Oederan, 3. August, CDU

Zwei Männer Ende 50 stehen am Rand eines Fußballplatzes in Oederan, Erzgebirge. Der eine: im Jogginganzug, die Bratwurst in der Rechten. Der andere: in Dreiviertelhose, das Bierchen in der Linken. "Wer is’n der Vogel dort drüben?", fragt der im Jogginganzug. "Isser das?"

Michael Kretschmer ist gerade angekommen, der CDU-Ministerpräsident, hinter den beiden Bier-und-Bratwurst-Männern steht sein grüner Wahlkampf-Anhänger, eine ausklappbare Bühne, die man in diesen Wochen überall und ständig in Sachsen sieht – weil Kretschmer überall und ständig in Sachsen ist. Sein Team, das muss man so sagen, arbeitet am Rand der Erschöpfung. Manchmal macht er drei Termine am Tag, manchmal sieben, es gibt immer Wurst, Bier und viele gut gelaunte Leute. Aber es gibt oft auch zwei oder drei von denen, die hier jetzt am Sportplatzrand stehen und schlechter Dinge sind.

Der Mann im Jogginganzug und der Mann in Dreiviertelhose reden sich in Rage, über Migranten und unfähige Politiker, bis der in Dreiviertelhose sagt: "Ich geh jetzt zu dem."

Er stellt sich also zu Kretschmer und fragt ihn, ob dieser mal seine ehrliche Meinung wissen wolle. Kretschmer sagt: Ja, bitte. Der Mann erklärt Kretschmer, dass die Sache mit den Ausländern aus dem Ruder gelaufen sei, dass ein Migrant seine Frau auf der Arbeit als "Nazischlampe" beschimpft habe und dass die Politik im Allgemeinen unfähig sei, das Problem zu lösen. Kretschmer tut daraufhin, was er erprobt hat in tausendfacher Bürgerbesprecherei und was im Grunde auch der Kern seines Wahlkampfs ist: Er zerlegt die Vorwürfe in Einzelteile (Beleidigung der Frau ist nicht okay, aber die Zuwanderung stagniert, man sollte sich nicht immer so ins Negative hineinsteigern, wird doch alles gut). Am Ende der Veranstaltung haben die beiden Männer Bratwürste gegessen, die Kretschmer selbst gegrillt hat, sie gehen tatsächlich mit einer "Team Kretschmer"-Fantüte nach Hause (Frisbee, Trinkflasche, Prospekt) und wissen nun auch nicht mehr so genau, wie wütend sie eigentlich noch sind.

Markkleeberg, 3. August, SPD

Wer momentan die sächsische SPD sucht, in den Umfragen und auf der Straße, muss sehr, sehr genau hinschauen. Sie liegt in den Umfragen unter zehn Prozent, und auf der Straße sieht man sie kaum. Nur eine Frau ist unaufhörlich unterwegs: Petra Köpping, Integrationsministerin, SPD-Bundesvorsitz-Kandidatin und: hauptberufliche Seelentrösterin der Nachwendeverzweifelten. Sie steht an diesem Tag in Markkleeberg vor einer Bäckerei und sucht das Bürger-eins-zu-eins. Hier, im Süden von Leipzig, ist ihr Wahlkreis. Neben ihr: Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. Die beiden wechseln, auf dem Bäcker-Freisitz, von Tisch zu Tisch, von Bürgergruppe zu Bürgergruppe und beantworten freundlich Fragen. Ist da Wut? Nein, nirgends: Die Gäste sind höflich und zivilisiert und bedanken sich für die vielen Brötchenhälften, und am Ende, nach zwei Stunden, ist niemand unglücklich und jeder satt. Enthusiastisch ist man aber auch nicht, denn irgendwie ist klar: Die Partei, die hier heute den Kaffee sponsert, ist nicht die Partei, die bei dieser Wahl im Mittelpunkt steht. Die Dinge in Sachsen konzentrieren sich auf CDU, AfD und Grüne. Die SPD geht unter. Fast schaut es so aus, als hätte der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der SPD, Martin Dulig, selbst schon aufgegeben; nur eine Handvoll größerer Auftritte absolviert er. Während die CDU eine Material- und Präsenzschlacht organisiert und während die AfD gar nicht viel tun muss, um Aufmerksamkeit zu erregen, sie bekommt sie gratis. Von SPD-Chef Dulig kursiert einige Tage später ein Video in den sozialen Netzwerken, auf dem er eine Rede hält, die man nur auf vollen Marktplätzen halten kann, energiegeladen und entschlossen. Der Marktplatz ist leer.

Zwickau, 14. August, Grüne

Am Gasometer in Zwickau müssen Menschen nach Hause geschickt werden, es geht nichts mehr, die Veranstaltung ist völlig überlaufen.