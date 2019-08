Wessen Gebeine die Zeitläufte einigermaßen vollständig überdauern, der hat bessere Chancen, posthum berühmt zu werden. Jene Vor- und Urmenschen, von denen höchstens ein Zahn, ein Knöchelchen oder das Fragment eines Kiefers als Fossil übrig geblieben ist, zählen seltener zur Prominenz der paläolithischen Welt. Lucy gehört definitiv dazu.

Die 3,2 Millionen Jahre alte Australopithecus-afarensis-Dame aus Äthiopien verdankt ihre Bedeutung im menschlichen Stammbaum auch dem Umstand, dass sie sich mit 88 Skelettfragmenten in die Gegenwart gerettet hat – zusätzlich geholfen hat ihr natürlich, nach dem Beatles-Song Lucy In The Sky With Diamonds benannt worden zu sein.

Ein ihr nahe verwandtes Wesen hatte es dagegen schwer. Australopithecus anamensis zählte höchstens zur B-Prominenz. 3,9 bis 4,2 Millionen Jahre alte Teile von Ober- und Unterkiefer, einige Zähne und vereinzelte Knochen von Gliedmaßen aus Kenia und Äthiopien: Mehr hatte die Homininen-Art nicht zu bieten. Aufgrund des ungefähren Bildes, das man sich von seinem Aussehen machen konnte, reihte man A. anamensis einfach als Vorläufer von Lucy und Co. in die Entstehungsgeschichte der Frühmenschen ein: Als ältester Australopithecus galt er als jene Frühform, aus der heraus die spätere Variante Australopithecus afarensis entstand. Die beiden Australopitheziden galten damit als Mitglieder derselben evolutionären Spezies.

Evolution des Menschen Auf den Spuren des Menschen Als Homo sapiens ist der Mensch heute die einzige lebende Homo-Art aus der Familie der Hominidae, der Menschenartigen. Die meisten Hominiden sind keine direkten Vorfahren des Menschen, sondern entwickelten sich als Seitenlinien der Evolution. Derzeit wird von sieben verschiedenen Arten der Gattung Homo ausgegangen, die einst gelebt haben sollen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um verschiedene Arten handelt, oder ob eine Art besonders unterschiedliche Eigenschaften ausprägte, ist Gegenstand intensiver Diskussion. Ein Überblick nach Alter: 4,4 Millionen Jahre – Ardipithecus ramidus: Der Fund aus Äthiopien zählt zu den Menschenartigen und ist weit mehr von den Affen entfernt als bislang vermutet. 3,2 Millionen Jahre – Australopithecus afarensis: 1974 wird in Äthiopien Lucy ausgegraben, ein Teilskelett, das als letzter gemeinsamer Vorfahre mehrerer Abstammungslinien von Hominiden gilt. 2,1 bis 1,8 Millionen Jahre – Homo rudolfensis: Dieser Mensch hat ein größeres Gehirn als die affenartigen Vormenschen, die Australopithecinen, und nutzte wohl auch schon Werkzeuge. Er könnte einer der direkten Vorgänger des modernen Menschen sein. 2,1 bis 1,5 Millionen Jahre – Homo habilis: Alle Knochenfunde stammen aus Ostafrika, dieser Frühmensch könnte zur gleichen Zeit wie Homo rudolfensis und Homo erectus gelebt haben. 2.000.000 bis 500.000 Jahre 1,8 bis 2 Millionen Jahre – Australopithecus sediba: Die in einer Höhle in der südafrikanischen Region Sterkfontein gefundenen Fossilien eines Jungen und einer Frau könnten eine Übergangsform zwischen den Australopithecinen und den Frühmenschen darstellen. 1,8 Millionen bis 300.000 Jahre – Homo erectus: Mit dem Homo erectus beginnt eine Wanderbewegung aus Afrika nach Europa und Asien. 1891 entdeckt der Holländer Eugène Dubois einen Javamenschen, der vor 500.000 Jahren gelebt hat. In Georgien finden Forscher seit 1999 mehrere 1,75 Millionen Jahre alte menschliche Überreste, die dem Homo erectus zugerechnet werden. 780.000 bis 200.000 Jahre, wenige bis 35.000 Jahre – Homo heidelbergensis: Im Oktober 1907 wird im Dorf Mauer bei Heidelberg ein rund 500.000 Jahre alter Unterkiefer dieses Menschen ausgegraben. 1995 werden in Spanien 780.000 Jahre alte Überreste von vier Menschen dieser Art und Werkzeuge gefunden. Sie zählen zu den frühesten Menschen Europas und sind Vorfahren des Neandertalers. Über die genaue Grenze zwischen Homo erectus und Homo heidelbergensis konnten Forscher sich noch nicht vollständig einigen. Neuere Datierungen sprechen dafür, dass einige Gruppen des Homo heidelbergensis noch vor 35.000 Jahren lebten. 350.000 Jahre bis heute 400.000 bis 40.000 Jahre – Homo neanderthalensis: Ein Fund von 1856 in der Feldhofer Grotte im Neandertal stellt den Beginn der Forschung zur Evolution des Menschen dar. 120.000 bis 10.000 Jahre – Homo floresiensis: Der als "Hobbit" bekannt gewordene, nur einen Meter große indonesische Urmensch wird im Jahr 2004 auf der Insel Flores gefunden. Es gilt als umstritten, ob er eine eigene Art ist oder ein kleinwüchsiger Homo sapiens. 30.000 Jahre – Denisova hominins: In einer Höhle in Sibirien finden Archäologen 2008 versteinerte Fingerknochen und einen Backenzahn, dessen Erbgut weder zu dem der Neandertaler noch zu dem der Homo sapiens passt. Forscher nennen diesen neu entdeckten Frühmenschen Denisovan – nach seinem Fundort, der Denissowa-Höhle. 350.000 Jahre bis heute – Homo sapiens: Die bislang ältesten Überreste des modernen Menschen fanden sich in der eingestürzten Höhle bei Jebel Irhoud in Marokko. Im Juni 2017 wurden sie im Magazin Nature von einem Team vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig präsentiert. Sie lösten die bis dahin ältesten, knapp 200.000 Jahre alten Funde aus Äthiopien als älteste Nachweise vom Homo sapiens ab. Sie hatte ein internationales Forscherteam 1997 beschrieben. Gemeinsam erhärten die analysierten Schädel- und Kieferknochen die Vermutung, dass die modernen Menschen im afrikanischen Raum entstanden sind und sich von dort in die ganze Welt ausgebreitet haben. Zugleich zeigt das Alter der Funde, dass der Homo sapiens gleichzeitig mit primitiveren Frühmenschenformen auf der Erde lebte.

Nun aber dürfte die Berühmtheit von A. anamensis schlagartig wachsen – und unser Stammbaum noch komplizierter werden. Denn ein internationales Forscherteam um den äthiopischen Paläoanthropologen Yohannes Haile-Selassie stieß im Grabungsgebiet von Woranso-Mille in Äthiopien auf einen fast vollständigen Schädel dieser Spezies. Das Wissenschaftsmagazin Nature präsentiert den Fund in dieser Woche – inklusive einer sympathisch anmutenden Rekonstruktion des erwachsenen Mannes. Eine deutlich hervorstehende Kieferpartie und eine erstaunlich lange, schmale Hirnschale sind die auffälligsten Merkmale von A. anamensis.

Da das Fossil "nur" 3,8 Millionen Jahre alt und damit etwas jünger als die zuvor gefundenen mickrigen Skeletttrümmer seiner Artgenossen ist, muss auch die menschliche Abstammungsgeschichte in dieser Phase umgeschrieben werden: A. anamensis ist nicht einfach ein Vorläufer der Lucy-Spezies A. afarensis. Vielmehr lebten die beiden Arten vermutlich 100.000 Jahre lang als Nachbarn in Ostafrika nebeneinanderher.

Ein klangvoller Name wie Lucy wird dem neuen Schädel noch vorenthalten. MRD heißt er bisher spröde – die Kurzform der Sammlungsnummer MRD-VP-1/1. Der britische Paläontologe Fred Spoor zweifelt trotzdem nicht an der künftigen Prominenz dieses Fossils. In einem ergänzenden Kommentar zählt er Besonderheiten auf: MRD zeige einerseits "primitive" Merkmale, die an den deutlich älteren Schädel von Sahelanthropus erinnerten; dieser ging bereits vor sieben Millionen Jahren mit ähnlich länglichem Kopf durch die Welt. Andererseits zeige er neu erworbene Merkmale, die für jüngere Arten wie Paranthropus (2,5 Millionen Jahre alt) typisch seien, etwa die vorgewölbten Wangenknochen.

Spoor vermutet daher, dass dank MRD einiges klarer werden könnte, worüber sich Ahnenforscher partout nicht einigen können. Handelt es sich bei den älteren Herrschaften namens Sahelanthropus, Orrorin und Ardipithecus um ausgestorbene Menschenaffen? Oder sind sie Teil unseres Evolutionsbaums geworden? Dieselben Fragen stellen sich für MRD: Ist er ein Missing Link von uns zu Sahelanthropus und den anderen Frühformen oder ein abgestorbener Ast im evolutionären Gestrüpp? Erst einmal braucht er einen richtigen Namen.