Er werde "auf Sanftheit segeln", sagte Boris Herrmann vor dem Start in Plymouth, doch wirklich sanft ist diese Reise nach New York nicht geworden. Seine Rennjacht Malizia II, diese karge Höhle aus Karbon mit einer gewaltigen Segelfläche am 27 Meter hohen Mast, ist für Weltrekorde gebaut, nicht für entspannte Reisen. Und während Herrmann sich bemühte, einen Sturm zu umfahren, schickte seine Passagierin Greta Thunberg am Montagabend Bilder von eindrucksvollen Wassermengen in die Welt, die über das Boot schwappten. Sie komme sich vor wie beim "Camping in einer Achterbahn", twitterte sie schon zu Beginn. Eigentlich wollte Herrmann am Montagabend bei der ZEIT-Redaktion anrufen, per Satellitentelefon vom Atlantik aus, doch die See war rau, es gab Wichtigeres zu tun. Schließlich musste er die berühmteste 16-Jährige der Welt sicher zum UN-Klimagipfel bringen.

Nicht nur auf dem Atlantik gab es ordentlich Wind um diese Reise. An Land warfen manche Boris Herrmann vor, das alles sei eine riesige PR-Aktion, bei der es nicht wirklich um Klimaschutz gehe. Das lässt sich nur behaupten, wenn man den 38-Jährigen noch nie getroffen hat. In Wirklichkeit hat sich Boris Herrmann seit seiner Kindheit in zwei Richtungen gleichzeitig entwickelt: zu einem der besten Segelprofis der Welt. Und zu einem politischen Menschen, der etwas gegen die Umweltzerstörung unternehmen will.

"Ich bin in einem politischen Haushalt aufgewachsen", erzählte er wenige Tage vor der Abfahrt in der HafenCity, wo er seit Jahren wohnt. Als er sechs Wochen alt war, nahmen seine Eltern ihn zum ersten Mal mit auf die Nordsee, im Jollenkreuzer der Familie. Bald darauf gingen sie gemeinsam zu den großen Friedensdemonstrationen. Dann, in der Schule, streikte Boris Herrmann gegen den Irakkrieg. Und er schwänzte eine Woche lang den Unterricht, um im Wendland den Castor mit Atommüll aufzuhalten. So können auch Karrieren von Grünen-Politikern beginnen. Doch als er mit 16 Jahren eine Woche krank im Bett lag, las er das Buch Gnadenlose See über die härteste Segelregatta der Welt. Seither hat er ein großes Ziel im Kopf. Jetzt steht er kurz davor, es zu erreichen.

Wer Boris Herrmann trifft, erlebt keinen Selbstdarsteller, sondern einen leisen, freundlichen Mann, der mit seiner Ruhe eine große Sicherheit ausstrahlt. Vermutlich empfand das auch Greta so bei ihrem einzigen Videotelefonat, ehe sie das Reiseangebot annahm. "Er behält immer sein klares Köpfchen, auch im Privaten", sagt seine Freundin Birte Lorenzen. Anders ginge es auch nicht: Mit 18 segelte Boris Herrmann erstmals allein im Boot seiner Eltern nach Helgoland und zurück. Zwei Jahre später überquerte er den Atlantik als jüngster deutscher Teilnehmer einer Regatta, wieder allein in einem 6,50 Meter kurzen Schiff.

Seine Eltern musste er davon überzeugen, dass er Profisegler werden wollte. Er hatte BWL studiert mit Schwerpunkt nachhaltiges Management und hätte ein in vielerlei Hinsicht sichereres Leben führen können. Doch als er jung war, starb ein Freund. Damals habe er verstanden, wie schnell das Leben vorbei sein kann, und beschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen, sagt seine Freundin Birte. In seinem Buch Nonstop schreibt er über seine Entscheidung: "Was kann es für ein größeres Risiko geben, als deinen großen Traum zu verpassen?"

Sein größter Traum, für den er auch Greta versetzen würde, beginnt am 8. November 2020. Die "ultimative Herausforderung im Segeln", wie Herrmann es nennt. Bei der Regatta Vendée Globe will er in 80 Tagen nonstop um die Welt segeln, einmal um die Antarktis, wieder ganz allein in seiner rücksichtslos auf Geschwindigkeit getrimmten Malizia, gegen 29 andere Boote. Es ist das größte Segelabenteuer des Planeten, ein endloser Kampf gegen Stürme, Einsamkeit und Müdigkeit. Mehr als 20 Minuten am Stück wird er nicht schlafen können.

Boris Herrmann segelt diese Regatta nicht nur für sich und seinen Sponsor, den Jachtclub von Monaco. Er hat auch einen CO₂-Sensor an Bord. Damit sammelt er permanent bei Klimaforschern begehrte Daten, auch wenn ihn die 30 zusätzlichen Kilogramm Gewicht im Rennen benachteiligen. Er setzt sich dafür ein, dass emissionsfreie Antriebe in seiner Bootsklasse für alle verpflichtend werden. Und er arbeitet seit zwölf Jahren mit Schulklassen, die er für den Meeresschutz interessieren will. Mittlerweile ist ein großes Programm daraus geworden, 5000 Schüler hat es bislang erreicht.

Nein, dieser Boris Herrmann fährt Greta nicht zur Eigenwerbung über den Atlantik. Sondern weil er "ein absoluter Fan" ist und findet, "dass sich etwas ändern muss – jetzt oder nie".

Am Mittwoch, nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe, sollte die Malizia in New York anlegen, der Wind flaute auf den letzten Meilen deutlich ab. Boris Herrmann fliegt zurück, zum Ausgleich für das dabei entstandene CO₂ wird er Bäume pflanzen lassen. Und vier Mitglieder seines Teams wollen dann einen Weltrekord versuchen und die Malizia in wenigen Tagen zurück nach Europa jagen. Um gleich darauf in der Bretagne zu trainieren für das große Abenteuer. Es geht noch um die Feinabstimmung der Segel.⇥marc widmann

Am 28.9. spricht Boris Herrmann bei der Hamburger Klimawoche um 16 Uhr im Hauptzelt vor dem Rathaus.