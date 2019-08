Im Sommer 1984 steckt der beste Fußballer der Welt in einer beruflichen Sackgasse. Diego Armando Maradona ist 23. Zwei Jahre zuvor ist er als teuerster Spieler überhaupt vom argentinischen Verein Boca Juniors zum FC Barcelona gekommen. Eigentlich sollte damit die Weltkarriere beginnen. Mit sagenhaftem Talent gesegnet, führt Maradona den Ball untrennbar am Fuß, selbst wenn er mit hoher Geschwindigkeit dribbelt. Er kann mit dem Ball tanzen. Doch nachts feiert er exzessive Partys, und tagsüber legt er sich mit seinen Gegenspielern, den gegnerischen Fans und, schlimmer noch, den Verantwortlichen des FC Barcelona an. Also muss er Katalonien verlassen. Er ist pleite, und kein anderer Verein will ihn haben. Außer der SSC Neapel.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden