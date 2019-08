Angst, hat die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum dargelegt, sei für die Demokratie das gefährlichste aller Gefühle. Das ist auch leicht einzusehen: Über Angst kann man nicht abstimmen. Angst ist nicht verhandlungsfähig, Angst untergräbt jedes Vertrauen in den, der sie nicht teilt, und ermächtigt jeden, der sich auf sie beruft, zu diktatorischen Maßnahmen. Martha Nussbaum hat die amerikanischen Verhältnisse unter Trump gemeint, aber auch hierzulande vergeht kein Tag, an dem nicht Politiker im ostdeutschen Wahlkampf erklären, endlich die Ängste der Bürger ernst nehmen zu wollen, oder umgekehrt Politikern der Vorwurf gemacht wird, auf die prekäre Gemütslage der Bürger in der Vergangenheit unzureichend eingegangen zu sein. Es gibt keine Wahlniederlage, die nicht mit mangelndem Verständnis für die Ängste erklärt wird, und keinen Wahlsieg, der nicht als erfolgreiches Eingehen auf sie interpretiert wird.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden