Am Sonntag, wenn Sachsen seinen neuen Landtag wählt, birgt ein Ergebnis besonderen Sprengstoff: das aus dem Wahlkreis "Görlitz 2". Hier tritt CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer als Direktkandidat an. Wenn er verliert, könnte das Auswirkungen bis nach Berlin haben.

Dann nämlich, wenn ein Wahlkreisverlierer Kretschmer sich dadurch gezwungen sähe, das Amt des Ministerpräsidenten aufzugeben. Es könnte ihm jemand nachfolgen, der weniger Skrupel hat, mit der AfD zu koalieren. Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann etwa, der in jüngerer Vergangenheit eine Koalition mit der AfD nicht ausdrücklich ausschloss. Und was, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Chefin, dann Macht und Einfluss fehlten, genau das zu verhindern?

Von solchen Schicksalsfragen will Michael Kretschmer gerade nichts wissen. Vergangenen Samstag steht er auf einem Bierwagen in Görlitz, schenkt Pilsner für Stimmen aus, gibt sich gut gelaunt und wischt Gedanken an die Niederlage weg: "Nächste Frage." Lieber flüchtet er in Bürgernähe. "Was darf’s für Sie sein?" Das alte Rezept – hier scheint es noch zu wirken: Begeisterte Görlitzer warten geduldig auf ihr Bier vom Ministerpräsidenten.

In ruhigeren Momenten gibt man sich, auch in Kretschmers Umfeld, etwas vorsichtiger. Weil man schon einmal eine böse Überraschung erlebte: Bei der Bundestagswahl 2017 verlor Kretschmer sein Direktmandat an den damals weitgehend unbekannten Malermeister Tino Chrupalla von der AfD. Und bei der Oberbürgermeisterwahl im Mai siegte die AfD im ersten Wahlgang mit ihrem Kandidaten Sebastian Wippel – und zwar deutlich. Dass der CDU-Kandidat, Octavian Ursu, heute trotzdem Oberbürgermeister ist, liegt daran, dass die Grüne Franziska Schubert ihre Kandidatur im zweiten Wahlgang zurückzog. Ihre Anhänger, so darf man annehmen, wählten CDU, um die AfD zu verhindern.

Franziska Schubert und Sebastian Wippel treten jetzt wieder an – diesmal um ein Direktmandat im Landtag; diesmal gegen Michael Kretschmer. AfD-Kandidat Wippel sagt: "Unser Gefühl ist gut." AfD-Wähler hätten sich nach der Oberbürgermeisterwahl um ihre Stimme betrogen gefühlt, weil die anderen zusammenhielten. Nun wolle man es dem Ministerpräsidenten zeigen.

Der allerdings ist derzeit beliebtester Politiker des Landes. In Görlitz ist er aufgewachsen, die Leute sind ihm vertraut. Kretschmers Hoffnung ist, dass das Rezept Bürgernähe ihm seinen Wahlkreis rettet.